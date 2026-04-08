Tidligere JAG advarer: Trumps retorikk mot Iran kan føre til krigsforbrytelser

Tidligere amerikansk militærjurist Margaret Donovan langer ut mot Donald Trump og forsvarsminister Pete Hegseth, og advarer om at Trumps retorikk mot Iran kan føre til krigsforbrytelser. Hun kritiserer administrasjonens holdning til internasjonal lov og Hegseths uttalelser, og understreker soldaters plikt til å nekte å utføre ulovlige ordre.

Tidligere amerikansk militærjurist Margaret Donovan, som har erfaring fra JAG (Judge Advocate General), kritiserer skarpt Donald Trump s retorikk og forsvarsminister Pete Hegseth , og advarer om at handlinger basert på Trumps utsagn kan utgjøre krigsforbrytelser. Donovan, nå gjesteforeleser ved Yale University, uttaler at trusler mot sivilbefolkningen i seg selv er forbudt ifølge krigens regler.

Hun understreker at amerikanske soldater har plikt til å vurdere lovligheten av ordre, og at de kan bli stilt til ansvar i årevis for krigsforbrytelser, selv utenfor foreldelsesfristen. Donovan peker på at Trump-administrasjonen skiller seg fra tidligere administrasjoner ved å betrakte internasjonal lov som valgfri, til tross for at USA har ratifisert en rekke internasjonale avtaler. Hun retter sterk kritikk mot forsvarsminister Hegseths uttalelser, og mener han åpenlyst signaliserer vilje til å begå krigsforbrytelser. Donovan fremhever at en soldats plikt er å nekte å utføre en ulovlig ordre, men at dette kan medføre rettslige konsekvenser, inkludert militærrett. Hun forklarer at soldater må veie militære fordeler opp mot skader på sivile, og at angrep mot sivil infrastruktur kan være ulovlige dersom sivile lider uforholdsmessig stor skade. Donovan illustrerer dette med eksempler fra sin egen karriere, der et vannanlegg ble brukt som kampposisjon, og dermed mistet sin beskyttede status og kunne angripes lovlig. Hun påpeker også at ordre om direkte angrep mot sivile eller sivil infrastruktur som kan skade sivile er åpenbart ulovlige. Donovan understreker at Hegseths uttalelser om å nekte kvartering, eller å ikke vise nåde, er ulovlig. \Donovans uttalelser kommer i en tid der USA og Israel er involvert i en krigføring mot Iran. Hun advarer om at dersom amerikanske militære skulle utføre handlinger basert på Trumps retorikk, som å «bombe landet tilbake til steinalderen», vil dette være en krigsforbrytelse. Hun forklarer at amerikanske soldater må vurdere om ordre de mottar er lovlige, og at de kan bli stilt til ansvar for krigsforbrytelser i ettertid. Donovan påpeker at USAs grunnlov anerkjenner internasjonale avtaler som «landets lov», og at administrasjonens holdning til internasjonal lov er bekymringsfull. Hun kritiserer Hegseths uttalelser, og mener de signaliserer en manglende respekt for folkeretten og krigens regler. Donovan trekker frem eksempler på hvordan krigens regler gjelder for angrep på infrastruktur, og at dette må vurderes nøye for å unngå sivile tap. Hun understreker at en soldats plikt er å nekte å utføre ulovlige ordre, og at dette kan være en vanskelig situasjon. Donovan påpeker at Trump i et tidligere tilfelle ble stoppet av sin egen forsvarssjef da han ville dele detaljer om en militæroperasjon, noe som viser at det er en bevissthet rundt å følge krigens regler. \Videre forklarer Donovan at forsvarsminister Hegseth har gjort en rekke endringer i Pentagon siden han tiltrådte, noe som har vakt bekymring. Hun påpeker at Hegseth har kvittet seg med hærsjefen i USA, noe som er et eksempel på endringene han foretar. Hun presiserer også at for å avgjøre lovligheten av et angrep, må man vurdere den militære fordelen opp mot skaden på sivile. Dersom skaden på sivile er større enn den militære fordelen, er angrepet ulovlig. Donovan peker på at USAs forsvarsdepartements manual for krigens lover spesifiserer at et kraftverk kan være et mulig mål, men at risikoen for sivile må veies nøye. Hun understreker at ordrer om direkte angrep mot sivile eller sivil infrastruktur er åpenbart ulovlige. Donovan avslutter med å understreke at en soldat som følger en åpenbart ulovlig ordre, som å drepe en sivilist, risikerer både militær og juridisk rettergang. Hun understreker viktigheten av at soldater er lojale mot loven, selv om det kan bety å være illojale mot sine overordnede. Dette er en kompleks situasjon, der soldater må veie sine egne valg opp mot mulige konsekvenser





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Krigsforbrytelser Donald Trump Pete Hegseth Iran Folkerett

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tidligere ansatt i Fellesforbundet hevder tvangsinnmeldinger har pågått i årevisEn tidligere ansatt i Fellesforbundet hevder praksisen med tvangsinnmeldinger har pågått i årevis, og at dette var kjent i fagforeningen. Fellesforbundet avviser påstandene, men en daglig leder i en bedrift bekrefter at arbeidere ble innmeldt uten deres samtykke.

Read more »

Børsene svinger kraftig etter Trumps Iran-trusselMarkedene i Asia viser kraftige svingninger etter at Donald Trump har gjentatt trusselen om angrep i Iran. Oljeprisen stiger samtidig for tredje dag på rad. Analytikere spår ulike utfall avhengig av utviklingen i konflikten.

Read more »

– Trump har et skrekkelig budskap– Det virker som Trump er desperat og kanskje litt i ubalanse, sier tidligere toppdiplomat om Trumps nye trusler mot Iran.

Read more »

Trump: Stanser bombing i to ukerEn drøy time før Trumps egen frist godtok han å stanse bombingen av Iran i to uker. Også Iran og Israel har godtatt våpenhvilen.

Read more »

Krigen i Midtøsten: - Dette er Trumps alternativer i IranUSAs president Donald Trump kommer med stadig kraftigere trusler. Analytikere peker på fire mulige scenarioer når fristen hans løper ut.

Read more »

Krever at han avsettesReaksjonene hagler i USA på Trumps siste utspill om Iran.

Read more »