Tidligere Norsk Industri-sjef dømt til fem års fengsel

Stein Lier-Hansen ble dømt for grov korrupsjon og utroskap. Retten kritiserer den interne granskingen.

Stein Lier-Hansen , tidligere administrerende direktør i Norsk Industri , ble i Oslo tingrett dømt til fem års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri .

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig, da det ikke er kjent om han vil anke. Saken har skapt debatt om hvordan organisasjoner håndterer intern gransking og mistanke om lovbrudd. I dommen retter tingrettsdommer Lise Behrens skarp kritikk mot den interne granskingen Norsk Industri gjennomførte høsten 2023. Hun skriver at retten legger til grunn at styreleder Ståle Kyllingstad og muligens hele styret ikke ønsket at saken skulle komme ut, og at granskingen derfor ble gjort med et svært smalt informasjonsgrunnlag.

Bare organisasjonsdirektøren, som allerede var kjent med Lier-Hansens utlegg, ble involvert. Ingen andre i ledergruppen ble spurt. Norsk Industri avviser at de forsøkte å dekke over saken. Styreleder Kyllingstad skriver i en e-post at de innleide granskerne fra PWC gjorde grundige undersøkelser og selv bestemte hvem de skulle snakke med og hvilke metoder de skulle bruke.

Han sier at styret konkluderte med at det var en personalsak og ikke grunnlag for politianmeldelse, basert på informasjonen som kom fram og juridiske vurderinger. Saken ble behandlet konfidensielt av hensyn til personalbehandling. Etter den interne granskingen gjorde Norsk Industri ingen ytterligere undersøkelser før E24 flere måneder senere rullet opp saken for offentligheten. Dommen viser likevel at Norsk Industri gjennom granskingen satt på opplysninger som ble avgjørende for straffesaken.

Blant annet ble det avdekket at Lier-Hansen brukte oppkonstruerte deltagerlister for å få Norsk Industri til å betale for private jakt- og fisketurer. De påståtte lobbyistene fra utlandet var sjelden eller aldri med; i stedet tok han med venner, bekjente og familie. Dommen beskriver hvordan Lier-Hansen sluset penger fra Norsk Industri inn i sin egen økonomi ved hjelp av fakturaer for jakt og sjøfly. Dette ble først rullet opp da Økokrim startet etterforskning.

I retten kom det fram at han gjennomgående leverte falske deltagerlister for å dekke over den private bruken. En sentral kilde i den interne granskingen var Anne Cecilie Lund-Andersen, direktør for samfunnskontakt i Kongsberg Defence & Aerospace. Hun er venn av Lier-Hansen og har jaktet sammen med ham i flere år. I granskingen forklarte hun at jaktturene var representasjon med formål å holde tett kontakt med Norsk Industri og at de var knyttet til teknologifestivalen Kongsberg Agenda.

I retten endret hun forklaring og sa at hun anså turene som et privat anliggende og at hun ikke deltok på representasjonsjakt. Hun sa også at hun ikke var klar over at Norsk Industri betalte for turene. Saken har vakt stor oppmerksomhet i næringslivet og blant politikere. Den reiser spørsmål om habilitet og kontroll med bruk av midler i næringsorganisasjoner.

Lier-Hansen var en mektig skikkelse i norsk næringsliv, og dommen sender et signal om at slike handlinger får konsekvenser. Han har tidligere sagt fra seg halvparten av etterlønnen på rundt tre millioner kroner, men det var ikke nok til å unngå straff. Nå gjenstår det å se om Lier-Hansen anker dommen. Uansett har saken allerede ført til debatt om hvordan interne granskinger bør gjennomføres, og om styret i Norsk Industri kunne ha gjort mer for å avdekke uregelmessighetene tidligere.

Dommen er et eksempel på at rettsvesenet tar slike saker på alvor, og at ingen er hevet over loven





