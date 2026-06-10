Tidligere stortingspolitiker tiltalt for påkjørsel - sjette gang han mister lappen

En tidligere stortingspolitiker er tiltalt for å ha kjørt på en mann i Bergen. Det var sjette gang han mistet førerkortet.

En tidligere stortingspolitiker og samfunnstopp må nå møte i retten til høsten, tiltalt for å ha kjørt på en mann i Fana i Bergen 20. mai i år.

Offeret, Jim-Roar Olsen, ble kastet flere meter og havnet på traumemottaket ved Haukeland universitetssykehus. Selv om skadene ikke var livstruende, sitter hendelsen fortsatt i kroppen. - Det var veldig ekkelt. Jeg kunne mistet livet den dagen.

Når jeg går over veien, setter det fremdeles en støkk i meg, sier Olsen til TV 2. TV 2s gjennomgang har vist at dette var sjette gang den tidligere politikeren mistet lappen. I 2021 ble det skrevet i en rapport at sjåføren aldri måtte få utlevert førerkortet igjen. Til tross for advarsler og tidligere hendelser, fortsatte han å kjøre.

Olsen reagerer sterkt på dette: - Han burde jo skjønt at han ikke burde sette seg bak rattet. Han har vært involvert i flere hendelser og det kan komme flere. Flaksen var med i dette tilfellet, sier Olsen. Mannen er også tiltalt for å ha kjørt gaffeltruck midt på dagen i et bygdesentrum, uten gyldig førerkort.

Flere naboer har lenge ment at mannen er en fare for andre trafikanter i lokalområdet. Det er til og med opprettet en chattegruppe for å advare mot ham. Selv har han tidligere erkjent flere av hendelsene, men han mener han har vært i stand til å kjøre bil. Nå skal retten avgjøre hans skjebne, ofrene håper på en rettferdig dom.

Historien om mannens gjentatte lovbrudd reiser spørsmål om hvordan systemet kan tillate at en person med så mange fartsoverskridelser og farlige kjøringer fortsatt får muligheten til å sitte bak rattet. Olsen og andre ofre for hans kjøring kjenner på en blanding av sinne og lettelse over at det nå er tatt ut tiltale. For dem er det en bekreftelse på at deres stemmer har blitt hørt, men også påminnelse om hvor nær de har vært katastrofe.

Samtidig understreker saken viktigheten av å ta hensyn til advarsler fra politi og rapporter, spesielt når det gjelder personer som utgjør en gjentatt risiko i trafikken





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trafikkulykke Tiltale Førerkort Stortingspolitiker Bergen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arbeidsplassen har stinket kloakk i to år: – Folk blir sykmeldtDet er ikke lenge siden Bergen Inkluderingssenter åpnet dørene i et splitter nytt bygg. Men bak den flotte fasaden river det i nesen.

Read more »

Tidligere profet-vinner deler sine beste tips: – Jeg tror det blir beinhardtHeder, ære og en solid premie. Det står på spill når du bør begynne å spille VM-profeten innen onsdag kveld. Nå deler den forrige vinneren sine tips.

Read more »

Tidligere UEFA-sjef Michel Platini anmelder FIFA-president Gianni InfantinoNå som alle vet at Gianni Infantino i de minste er en grådig drittsekk synes tidspunktet for den franske fotball-legenden Michel Platini ut til å være perfekt for å søke om oppreisning.

Read more »

Lars Bohinen: 'Det var flere som følte det på den måten' - 'Det var en skuffelse, kombinert med sinne'Lars Bohinen, en sentral brikke på det norske landslaget på 90-tallet, ble vraket til tross for å ha spilt Premier League-kamper for Derby stort sett hver helg fra januar til uttaket i mars. Ifølge Bohinen ble han vraket til tross for at han spilte Premier League-kamper for Derby stort sett hver helg fra januar til uttaket i mars. Det ble i stedet tatt ut spillere som spilte i den norske ligaen, i min posisjon.

Read more »