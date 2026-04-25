Tidligere Trump-advokat advarer: USA er i ferd med å råtne – ber verden om hjelp

Ty Cobb, tidligere advokat for Donald Trump, beskriver presidenten som en farlig og uforutsigbar leder og frykter for USAs fremtid. Han ber USAs allierte om hjelp til å fjerne Trump fra makten.

Tidligere advokat for Donald Trump , Ty Cobb , maler et dystert bilde av USA s tilstand under Trumps ledelse. Han beskriver Trump som en farlig og uforutsigbar leder, preget av narsissisme og manglende impulskontroll.

Cobb hevder at Trump lyver systematisk om viktige saker og at hans impulskontroll har forsvunnet fullstendig i sin andre presidentperiode. Han frykter at USA er i ferd med å forfalle og at det vil ta generasjoner å reparere skadene etter dette presidentskapet. I et intervju med Dagbladet appellerer Cobb til USAs allierte om hjelp, og sammenligner situasjonen med behovet for å fjerne Hitler.

Cobb, som jobbet i Det hvite hus under Trumps første periode med Russland-etterforskningen, har blitt en markant kritiker av Trump. Han beskriver en president i ubalanse, men som i sin første periode ble holdt i sjakk av rådgivere. Nå, ifølge Cobb, har Trump friere tøyler. Han peker på Trumps oppførsel, som inkluderer hyppig banning, trusler, og tilsynelatende søvnmangel kombinert med nattlige utbrudd på sosiale medier, som tegn på manglende impulskontroll og en eskalerende narsissisme.

Trump har blant annet truet med å utslette iransk sivilisasjon og har havnet i konflikt med paven. Cobb understreker at han ikke er psykiater, men at Trumps symptomer er bekymringsfulle. Han beskriver også en kaotisk atmosfære i Det hvite hus under Trumps første periode, hvor stabssjef John Kelly konstant måtte forsøke å hindre Trumps mest ekstreme handlinger. Nå, uten slike begrensninger, frykter Cobb at Trump er farligere enn noen gang.

Han fremhever også eksempler på Trumps løgner om folkeavstemninger, kriger og økonomi. I tillegg nevnes saken om TV-personligheten Caitlyn Jenner, som ikke kan forlate USA på grunn av Trumps administrasjons politikk overfor transpersoner. Cobb advarer om at Trump er betydelig verre nå enn i sin første periode, og at hans narsissisme har blitt forsterket uten impulskontroll





dbmeninger / 🏆 22. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Ty Cobb USA Politikk Narsissisme Impulskontroll

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USAs justisdepartement dropper etterforskningen av sentralbanksjefenEtterforskningen av sentralbanksjef Jerome Powell droppes av det amerikanske justisdepartementet, opplyser en amerikansk statsadvokat.

Read more »

Trump: 79-åring styrer USA og poster flittig på Truth Social – Gullkortvisum skufferSpørsmål reises om Trumps aktivitet på sosiale medier, samtidig som han leder USA. Gullkortvisumet til én million dollar har solgt minimalt, og presidenten kommenterer McDonald's-levering.

Read more »

Iran-krigen tømmer USAs våpenlager og øker kostnadeneIran-krigen har tømt USAs våpenlager for kritiske missiler, noe som kan ta år å gjenoppbygge, ifølge The New York Times. Kostnadene anslås til svimlende 28-35 milliarder dollar.

Read more »

Polens statsminister frykter russisk angrep og tviler på USAs støttePolens statsminister Donald Tusk uttrykker bekymring for et nært forestående russisk angrep og stiller spørsmål ved USAs forpliktelse til å forsvare sine europeiske allierte. Han peker på nylige hendelser som droneangrep og sabotasje som bevis på Russlands aggressive hensikter.

Read more »

Langer ut mot Trump: «Utrolig og motbydelig»Reaksjonene hagler før lørdagens middag med USAs president Donald Trump.

Read more »

Trump truer liberal verdensorden – tidligere støttespillere advarerTidligere medarbeidere og allierte kritiserer Donald Trump for å true den liberale verdensorden og uttrykker bekymring for hans mentale tilstand og lederegenskaper. Artikkelen belyser Trumps fallende støtte internasjonalt og hvordan dette påvirker geopolitiske allianser og investeringer.

Read more »