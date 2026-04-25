Tidligere Trump-advokat advarer: USA er i ferd med å råtne – ber verden om hjelp

Tidligere advokat i Det hvite hus, Ty Cobb, beskriver Donald Trump som en farlig og uforutsigbar leder med alvorlige symptomer på narsissisme og manglende impulskontroll. Han ber USAs allierte om hjelp til å fjerne Trump fra makten.

Tidligere advokat for Donald Trump , Ty Cobb , maler et dystert bilde av USA s nåværende situasjon under Trumps ledelse. I et omfattende intervju med Dagbladet beskriver Cobb Trump som en farlig og uforutsigbar leder, preget av bekymringsfulle symptomer på narsissisme og manglende impulskontroll.

Cobb hevder at Trump lyver systematisk om viktige saker og har mistet all selvkontroll i sin andre presidentperiode. Han uttrykker dyp bekymring for USAs fremtid, og mener at skadene fra dette presidentskapet vil ta generasjoner å reparere. Cobb appellerer til USAs allierte om hjelp, og sammenligner situasjonen med behovet for å fjerne Hitler fra makten. Han understreker at han ikke er psykiater, men at Trumps oppførsel viser klare tegn på en alvorlig psykologisk tilstand.

Cobb, som jobbet som advokat i Det hvite hus under Trumps første periode, med ansvar for Russland-etterforskningen, har blitt en markant kritiker av Trump. Han beskriver en president i ubalanse, men påpeker at Trump i sin første periode hadde rådgivere som begrenset de mest ekstreme handlingene. Nå, ifølge Cobb, står Trump nærmest uten hindringer til å handle ut fra sine impulser.

Han peker på Trumps stadig hyppigere banning, trusler og manglende evne til å fullføre setninger som tegn på en forverret tilstand. Cobb beskriver Trumps narsissisme som «ondartet» og hevder at han er drevet av hevn, selvtilfredsstillelse og stormannsgalskap. Han fremhever også Trumps hyppige løgner om alt fra folkeavstemninger til kriger og økonomi. Cobb forteller om en kaotisk og stressende atmosfære i Det hvite hus under Trumps første periode, hvor stabssjef John Kelly konstant måtte jobbe for å hindre katastrofale handlinger.

I tillegg til Cobbs bekymringer, rapporteres det at Trump for første gang som president skal delta på White House Correspondents Association-middagen, noe som forventes å bli en hendelse preget av uforutsigbarhet. Samtidig fremheves en annen sak, hvor TV-personligheten Caitlyn Jenner ikke kan forlate USA på grunn av Trumps administrasjons politikk overfor transpersoner. Cobb beskriver også Trumps nattlige utbrudd på Truth Social, hvor han blant annet har truet med å utslette iransk sivilisasjon og kranglet med paven.

Han mener at en tilregnelig person ikke ville oppføre seg slik. Cobb understreker at han aldri har stemt på Trump og at han ser en betydelig forverring i Trumps tilstand siden hans første presidentperiode. Han frykter for USAs fremtid og appellerer til verden om hjelp til å håndtere denne situasjonen





