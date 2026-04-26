Tidligere Trump-advokat advarer: USA er i ferd med å råtne

Ty Cobb, tidligere advokat for Donald Trump, beskriver presidenten som en farlig og uforutsigbar leder og frykter for USAs fremtid.

Tidligere advokat for Donald Trump , Ty Cobb , maler et dystert bilde av USA s tilstand under Trumps ledelse. Han beskriver Trump som en farlig og uforutsigbar leder, preget av narsissisme og manglende impulskontroll.

Cobb hevder at Trump lyver systematisk om viktige saker og at hans impulskontroll har forsvunnet fullstendig i sin andre presidentperiode. Han frykter at USA er i ferd med å forfalle og at det vil ta generasjoner å reparere skadene etter dette presidentskapet. I et intervju med Dagbladet appellerer Cobb til USAs allierte om hjelp, og sammenligner situasjonen med behovet for å fjerne Hitler.

Cobb, som jobbet i Det hvite hus under Trumps første periode med Russland-etterforskningen, har blitt en markant kritiker av Trump. Han beskriver en president i ubalanse, men som i sin første periode ble holdt i sjakk av rådgivere. Nå, ifølge Cobb, har Trump friere tøyler. Han peker på Trumps oppførsel, som inkluderer hyppig banning, trusler, og tilsynelatende søvnmangel kombinert med nattlige utbrudd på sosiale medier, som tegn på en forverret tilstand.

Trump har blant annet truet med å utslette iransk sivilisasjon og har havnet i konflikt med paven. Cobb understreker at han ikke er psykiater, men at Trumps symptomer minner om ondartet narsissisme. Han beskriver også en kaotisk atmosfære i Det hvite hus under Trumps første periode, hvor stabssjef John Kelly konstant måtte forsøke å hindre katastrofale handlinger. Nå, uten slike begrensninger, frykter Cobb at Trump er mer uforutsigbar og farlig enn noen gang før.

Han fremhever også eksempler på Trumps løgner om folkeavstemninger, kriger og økonomi. I tillegg nevnes saken om TV-personligheten Caitlyn Jenner, som ikke kan forlate USA på grunn av Trumps administrasjons politikk overfor transpersoner. Cobb understreker at han aldri har stemt på Trump og at han ser en betydelig forverring i Trumps tilstand fra første til andre presidentperiode





