Tidligere advokat Ty Cobb beskriver Donald Trump som en farlig og uberegnelig leder, og advarer om at USA er i ferd med å forfalle under hans ledelse. Han ber USAs allierte om hjelp til å bli kvitt Trump.

Rosenborg-sjefen erkjenner at det er vanskelig å utelate spillere som er klare for å spille. Han beskriver det som en ubehagelig oppgave å måtte fortelle en spiller at de ikke får delta.

Samtidig understreker han at han alltid vil velge de spillerne han mener er best egnet til å starte kampen. I amerikansk politikk har tidligere advokat for Donald Trump, Ty Cobb, kommet med sterke uttalelser om sin tidligere sjef. Cobb beskriver Trump som "fullstendig gal" og "ond", og uttrykker bekymring for USAs fremtid under hans ledelse. Flere tidligere støttespillere deler Cobbs syn og mener Trump ikke er i stand til å utføre jobben sin.

Cobb peker på Trumps narsissisme, manglende impulskontroll og hyppige løgner som alvorlige problemer. Han advarer om at USA er i ferd med å forfalle og at det vil ta generasjoner å reparere skadene. Cobb appellerer til USAs allierte om hjelp, og sammenligner situasjonen med behovet for å bli kvitt Hitler. Han forteller at Trump i sin første periode hadde rådgivere som dempet hans mest ekstreme handlinger, men at han nå står friere til å handle.

Cobb beskriver også Trumps språkbruk som forverret, med hyppigere banning og trusler, og peker på at han stopper midt i setninger og har et krympende ordforråd. Han mener dette er tegn på manglende impulskontroll og en farlig form for narsissisme. Cobb var Trumps advokat i Det hvite hus fra juli 2017 til mai 2018, med ansvar for responsen på Russland-etterforskningen. Han har aldri stemt på Trump og understreker at han nå er en kritiker.

I tillegg til Cobbs uttalelser, er det også andre nyheter knyttet til Trump. Han skal for første gang delta på White House Correspondents Association-middagen, og det forventes at det vil bli en hendelse preget av humor og overraskelser. Samtidig har TV-personligheten Caitlyn Jenner, en tidligere Trump-supporter, blitt hindret i å forlate USA på grunn av Trumps administrasjons politikk overfor transpersoner. Jenner kritiserer også transpolitikken i landet for å ha gått for langt.

Trump har også havnet i konflikt med paven og har ved flere anledninger truet med voldelige handlinger, blant annet mot Iran





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

