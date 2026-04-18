Tidligere viseguvernør i Virginia drepte kone og tok sitt eget liv

Den tidligere viseguvernøren i Virginia, Justin Fairfax, skjøt og drepte sin kone, Cerina, i deres hjem før han avsluttet sitt eget liv. Parets barn var vitne til hendelsen. Saken er knyttet til en pågående skilsmisse og tidligere anklager mot Fairfax.

Den tidligere viseguvernøren i Virginia , Justin Fairfax , tok sitt eget liv etter å ha skutt og drept sin kone, Cerina, i parets hjem i Annandale, Virginia , på torsdag. Begge var i slutten av 40-årene. Parets to tenåringsbarn var til stede i huset da den tragiske hendelsen utspilte seg; det var sønnen som varslet nødetatene. Ifølge politiet skjedde drapet i kjelleren av huset, hvor Cerina Fairfax ble skutt flere ganger.

Etter å ha utført handlingen, skal Justin Fairfax ha gått opp til soverommet hvor han avsluttet sitt eget liv. Politisjef Kevin Davis beskrev situasjonen på en pressekonferanse som en pågående familiekonflikt knyttet til det som fremstår som en komplisert og rotete skilsmisse. Paret hadde vært separert i to år, men fortsatte å bo under samme tak. Hendelsen inntraff bare to uker før Fairfax etter planen skulle flytte ut av familiehjemmet, en beslutning nylig fattet av en dommer. "Dette er dypt tragisk for barna å miste begge sine foreldre, og ekstra hjerteskjærende at de var til stede da dette skjedde," uttalte Davis. Justin Fairfax ble en gang ansett som en lovende demokratisk politiker og en fremadstormende stjerne i partiet. Hans kone, Cerina, var utdannet tannlege. Fairfax ble valgt til viseguvernør i Virginia i 2017. Hans politiske bane tok en uventet vending i 2019 da to kvinner anklaget ham for seksuelle overgrep som angivelig hadde funnet sted på 2000-tallet, før hans tid som viseguvernør og ekteskap. Fairfax benektet konsekvent anklagene, men ble aldri siktet. Til tross for at han forsøkte å stille som guvernørkandidat i Virginia i 2021, ble han i stor grad avvist av det demokratiske partiet, og endte opp med kun fire prosent av stemmene i primærvalget. Rettsdokumenter indikerer at Fairfax slet med alkoholproblemer og isolerte seg fra familien som en følge av skandalen. Denne hendelsen markerer et brutalt punktum i livet til en mann som en gang hadde store politiske ambisjoner, nå overskygget av personlige tragedier og anklager





Justin Fairfax Virginia Drap Selvmord Skilsmisse

