Tifo-tyveri setter stemningen i kok før Vålerenga-Lillestrøm derby

Spenningsnivået før det hete derbyet mellom Vålerenga og Lillestrøm har økt betraktelig etter at deler av Lillestrøms planlagte tifo angivelig ble stjålet natt til lørdag. Supportergruppen Kanari-fansen anklager Vålerenga-supportere for tyveriet og mener en viktig uskreven regel i supporterkulturen er brutt, noe som kan få konsekvenser for fremtidige oppgjør. Vålerenga-supporternes reaksjon er avvisende.

Stemningen er ladet foran søndagens heftige fotballoppgjør mellom erkerivalene Vålerenga og Lillestrøm på Intility Stadion. I en oppsiktsvekkende hendelse natt til lørdag, rapporterer supportergruppen Kanari-fansen at deler av deres planlagte tifo har blitt stjålet. De hevder bestemt at det er supportere av Vålerenga som står bak tyveriet.

Tifo er et begrep som beskriver organiserte supporterarrangementer på tribunen, og kan omfatte et bredt spekter av uttrykk som store bannere, flagg, plakater, konfetti og koreografier skapt av fansen. Disse arrangementene er ofte nøye planlagt og representerer en viktig del av supporterkulturen og identiteten.

I et følelsesladet innlegg uttrykker Kanari-fansen sin opprørthet og skuffelse. De skriver: «En hellig kodeks er brutt da enga i natt stjal deler av tifoen vår! I natt skjedde det som ikke skal skje». Videre fortelles det at supporterne fra Vålerenga skal ha dukket opp på stedet der Fuglatifo, som er en del av Kanari-fansen, jobbet iherdig i hele går med å ferdigstille tifoen. Tradisjonen har alltid vært at man respekterer hverandres tifo-arbeid, en uskreven regel som nå hevdes å være brutt. Kanari-fansen advarer om at dette vil få «store konsekvenser» for fremtidige derbyer og deres muligheter for tifo-arrangementer.

Tony Johansen, talsmann for Kanari-fansen, bekreftet hendelsen overfor TV 2. Han fortalte at en gruppe fra Vålerenga skal ha vært på «tokt» i løpet av natten og sikret seg deler av tifoen som var under ferdigstillelse og ment for søndagens kamp. Johansen beskriver handlingen som «ekstremt lavmål» og påpeker at alle innenfor supportermiljøet anser tifo som hellig grunn, noe man ikke tukler med. Han uttrykker bekymring for at dette vil endre dynamikken i derbyene fremover, da intethetsikkerheten rundt tifo-arbeid nå er kompromittert. Han uttaler at han ikke trodde man noen gang ville krysse en slik grense.

Hvorvidom det foreligger konkrete bevis for at Vålerenga-supportere står bak, er usikkert. Johansen sier at bekreftelsen er innhentet «via via», men at det ikke finnes overvåkingsbilder fra stedet. Supportergruppen har heller ikke valgt å politianmelde hendelsen.

Fra Vålerenga-siden har Klanen, den organiserte supportergruppen, respondert gjennom sin talsmann Sebastian Hytten. Han kan verken bekrefte eller avkrefte Vålerenga-fansenes involvering. Hytten sier han ikke vet mer enn det som er publisert av Kanari-fansen og legger til at han har hørt rykter om at Vålerenga-supportere skal ha stått utendørs og malt tifoen ubevoktet over natten. Han kritiserer samtidig Kanari-fansens reaksjon ved å si at det er «normalt å skylde på storebror når lillebror har rotet bort lekene sine», noe som kan tolkes som en avvisning av anklagene og en antydning om at Kanari-fansen selv har vært uforsiktige.

Denne tifo-episoden har utvilsomt skrudd opp spenningen ytterligere før søndagens derby. Johansen oppsummerer situasjonen ved å si at «det tilspisser seg for å si det pent», og at ingen kan forutsi nøyaktig hvordan stemningen vil arte seg under kampen





Betalinger og transaksjonshistorikk i nettcasinoerDenne artikkelen forklarer viktigheten av betalingstransaksjoner og transaksjonshistorikk i moderne nettcasinoer. Den dekker hvordan spillere kan sette inn penger og ta ut gevinster, ulike betalingsmetoder som bankkort, digitale lommebøker og kryptovaluta, samt krav som verifisering og aldersgrenser for å utføre finansielle operasjoner. Transaksjonshistorikken deles inn i kontotransaksjoner og spillaktivitet for å sikre åpenhet og kontroll.

