TikTok-forhandlinger: Trump og Xi nærmer seg avtale, men bekymringene vedvarer

Samtalen mellom Trump og Xi Jinping fokuserte på TikTok. En mulig salg av den amerikanske delen av appen er på agendaen, men spørsmål om nasjonal sikkerhet og kontroll over innholdet gjenstår.

Da USA s president Donald Trump og Kina s president Xi Jinping hadde en telefonsamtale fredag, var TikTok et av de mest sentrale temaene. Kina ser ut til å være åpne for å la ByteDance, det kinesiske selskapet som eier TikTok, selge den amerikanske delen av appen til amerikanske selskaper. Imidlertid er det ikke sikkert at dette vil fjerne bekymringene i USA om at appen utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet. Det ser ut til at Kina ønsker å beholde kontrollen over innholdet som vises på TikTok.

Appens algoritme er fortsatt et viktig stridspunkt, spesielt ettersom USA krever at den utvikles uten kinesisk innflytelse. Forventningene før samtalen var at Trump og Xi skulle komme til enighet om TikTok-spørsmålet. Trump har uttalt at han ønsker å gjøre dette for «kidsa». Planen er at amerikanske interessenter skal kjøpe den amerikanske delen av TikTok, og at lagring av brukerdata skal flyttes fra servere i Kina til USA. Selskaper som Oracle, Silver Lake og Andreessen Horowitz ser ut til å være i posisjon til å eie rundt 80 prosent av den amerikanske virksomheten. Likevel vil ByteDance beholde 20 prosent eierskap og ønsker å beholde kontrollen over algoritmene som styrer hvilket innhold brukerne ser. \Xi Jinping skal ha åpnet for videre forhandlinger, og Trump har på sin side antydet fremgang i godkjenningen av TikTok. Washington har gjentatte ganger truet med å forby TikTok i USA dersom ikke virksomheten selges, men fristen er blitt utsatt flere ganger. Den siste fristen er nå satt til desember. Trump har tatt over saken fra sin forgjenger Joe Biden, og han er ivrig etter å få en avgjørelse. Opprinnelig støttet Trump et forbud mot TikTok, men etter å ha blitt informert om at appen bidro til hans valgseier, endret han standpunkt. Han tror appen appellerte til unge velgere. Derfor er han nå opptatt av å sikre appens fortsatte tilstedeværelse. Samtidig er det bekymringer knyttet til nasjonal sikkerhet, da appen gir tilgang til store mengder brukerinformasjon. Det er også risiko for sensur og påvirkningskampanjer fra kinesiske myndigheter. USA kan potensielt ende opp med å få en lisens til å bruke algoritmene som ByteDance bruker. Dette vil i så fall innebære at ByteDance, og dermed trolig det kinesiske regimet, fortsatt har kontroll over algoritmene og i stor grad kan bestemme hva TikToks 170 millioner amerikanske brukere ser. Det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua understreker at Kinas holdning til TikTok er «svært klar», og at USA bør tilby et «åpent, rettferdig og ikke-diskriminerende forretningsmiljø» for kinesiske selskaper. Det er bemerkelsesverdig at Beijing vil tillate ByteDance å gi amerikanerne en lisens på algoritmen. \På en pressekonferanse sammen med den britiske statsministeren tidligere, uttalte Trump at investorene i dette prosjektet er blant de største i verden, og at de vil gjøre en utmerket jobb i samarbeid med Kina. Det er imidlertid ikke kjent hva Trump og Xi konkret ble enige om fredag. Trump antydet at de var nære en avtale, og åpnet samtidig for å forlenge pausen i handelskrigen mellom landene. Trump har ved flere anledninger rettet kritikk mot Kina på grunn av landets store handelsoverskudd overfor USA. Tidligere eskalerte krangelen, og USA innførte en toll på opptil 145 prosent på varer fra Kina, som svarte med tilsvarende tiltak. Nå er det en «våpenhvile» der tollen på kinesiske varer ligger på 30 prosent, mens amerikanske varer som importeres til Kina har en toll på 10 prosent. Trump har også oppfordret NATO-landene til å innføre en toll på 50-100 prosent på kinesiske varer, med henvisning til Kinas kjøp av russisk olje og gass, noe som gir Russland økonomisk støtte til å fortsette krigen i Ukraina. Kinas president Xi Jinping virker lei av Trumps tollpolitikk og skal ha oppfordret Trump til å ikke øke tollsatsene under fredagens samtale. Handelen mellom disse to stormaktene påvirker hele verden. Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens mening





