Hvordan sosiale medier påvirker reisevaner, utfordringene med overturisme i populære destinasjoner, og den økende geopolitiske spenningen i Hormuzstredet.

Den digitale tidsalderen har forandret måten vi reiser på, og spesielt TikTok har blitt en uunnværlig følgesvenn for mange unge, og nå også for en stadig voksende gruppe voksne.

Min snart 16 år gamle datter har i årevis brukt TikTok som en like viktig ressurs som tradisjonelle guidebøker når vi har utforsket verden sammen. Fra lange timer på The Metropolitan Museum of Art i New York til den frustrerende køen på Bubby’s for frokost, har TikTok guidet oss til både skjulte perler og turistfellene.

Vi har opplevd bortkastet tid i kø for å smake på den overhypede matcha-latten til ekteparet Bieber i Los Angeles, men også funnet den perfekte stien til Hollywood-skiltet, tatt fantastiske bilder foran Paul Smiths ikoniske Pink Wall, og nytet den spektakulære utsikten over skylinen i downtown. I Londons pulserende Borough Market sto vi lenge i kø for instagram-vennlige jordbær dyppet i sjokolade.

I Leeds insisterte datteren min på å prøve kyllingvingene fra Wingstop, en fastfood-kjede som ble kraftig promotert av influensere, men som viste seg å være en skuffelse – influenserne var tydeligvis ikke lenger like opptatt av formen. Samtidig ser vi en økende bekymring rundt overturisme, spesielt i populære feriedestinasjoner som Magaluf på Mallorca.

Ordføreren i Calvía kommune beskriver hvordan sommersesongen starter tidligere og blir stadig mer intens, med barer og nattklubber som frister med aggressiv markedsføring som «to for én»-tilbud og hoteller med fri bar. Lokalbefolkningen og myndighetene er lei av fylleturister og de konfliktene de skaper i gatene, og forsøker å finne løsninger for å begrense de negative effektene.

TikTok bidrar til å gjøre skjulte perler til overfylte turistattraksjoner, og gir folk og steder en kortvarig berømmelse, men det er grenser for hvor mye Dubai-sjokolade man kan spise, og en regnbuefarget bagel smaker ikke nødvendigvis bedre enn en vanlig. Dette fører til at leverandører tyr til enkle løsninger og oppvarmet mat for å møte den økende etterspørselen. Heldigvis er det noen steder som tåler populariteten bedre.

Sagrada Familia, Colosseum og Eiffeltårnet er tidløse monumenter som ikke er avhengige av virale trender. Likevel fører den enorme økningen i turismen til at byer må innføre nye restriksjoner og hindringer for å kontrollere turiststrømmen. Og selv om dette kan virke begrensende, skaper det også en lengsel etter nye, mer uberørte steder. Denne trenden ser vi nå også i Norden, hvor turismen vokser raskt og bringer med seg de samme utfordringene.

Turistskatt, regulering av korttidsutleie og begrensninger på cruisetrafikken er allerede implementert i Norge, men vi har foreløpig ikke opplevd de samme problemene som Roma. Overturisme er en alvorlig trussel mot både miljøet og kulturen. Under vårt besøk i Roma var Trevi-fontenen overfylt av turister, og takterrassen på hotellet bak, som vi hadde funnet tips om på sosiale medier, var også full. Men datteren min hadde en løsning.

Hun vekket meg midt på natten og ledet meg til fontenen i pysjamas. Da politiet fjernet sperringene, var hun blant de første til å stå foran vannet og filme. Rundt oss sto flere titalls andre og gjorde det samme, alle lokket av TikToks løfte om en folketom opplevelse. Denne hendelsen illustrerer hvordan sosiale medier kan skape en illusjon av eksklusivitet og autentisitet, samtidig som de bidrar til å overbelaste populære steder.

Samtidig er det viktig å huske på at verden er større enn de mest populære turistmålene. Det finnes utallige skjulte perler som venter på å bli oppdaget, og det er viktig å reise med respekt for både miljøet og lokalbefolkningen. I tillegg til utfordringene knyttet til overturisme, ser vi også en økende geopolitisk spenning.

Iranske myndigheter har advart USA om at de vil svare med «upresedentert militær kraft» dersom USA fortsetter å beslaglegge iranske skip eller skip med koblinger til Iran. Iran hevder å kontrollere Hormuzstredet, en kritisk viktig skipsrute for verdens oljeforsyning, og har allerede tatt kontroll over flere skip som har forsøkt å krysse stredet. Denne situasjonen understreker behovet for diplomati og konfliktløsning for å sikre stabilitet i regionen





USA avviser iransk kontroll over HormuzstredetUSAs utenriksminister Marco Rubio sier USA ikke vil akseptere at Iran kontrollerer trafikken gjennom Hormuzstredet etter at nye forhandlinger ble avlyst. Rubio kritiserer Irans forslag om å gjenåpne stredet under betingelser.

Mordashovs superyacht passerte Hormuzstredet – reiser spørsmål om sanksjonerSuperyachten «Nord», knyttet til den sanksjonerte russiske milliardæren Alexei Mordashov, har seilt gjennom Hormuzstredet, til tross for strenge restriksjoner og økt overvåking. Hendelsen reiser spørsmål om hvordan yachten fikk tillatelse til å passere og effektiviteten av sanksjonene.

Emiratene trekker seg fra Opec – stengt Hormuzstredet bidrar til beslutningenDe forente arabiske emirater trekker seg fra Opec, delvis som følge av uenighet om oljeproduksjon og bekymringer rundt sikkerheten i Hormuzstredet. Avgjørelsen svekker Opecs kontroll over verdensmarkedet og oljeprisen.

Forsikringsselskaper krever iransk godkjenning for skip i HormuzstredetForsikringsselskaper skjerper kravene for skipstrafikk gjennom Hormuzstredet og ber rederier koordinere med iranske myndigheter for å få dekning. Dette kommer etter økt usikkerhet og høy risiko i det strategisk viktige sundet, som er en av verdens viktigste transportårer for olje.

Sanksjonert russisk oligarks yacht har passert HormuzstredetYachten Nord, tilknyttet den sanksjonerte russiske milliardæren Alexei Mordashov, har passert det tett overvåkede Hormuzstredet. Ifølge analytikere har Iran trolig gitt spesialtillatelse, noe som understreker de stadig sterkere båndene mellom Russland og Iran.

