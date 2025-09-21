TikTok-stjerne Emilie Kiser deler første video etter sønnen Triggs tragiske bortgang

Influencer Emilie Kiser åpner seg om sorgen etter sønnens drukning i basseng i sin første video på TikTok etter tragedien. Hun forteller om savnet og fremtidige planer.

Lytt til saken. Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer – Jeg skal ikke lyve, jeg er skikkelig nervøs nå, sier Emilie Kiser på TikTok lørdag. Sønnen Trigg Kiser ble funnet bevisstløs i bassenget utenfor familiens eget hjem i Arizona i mai. Etter en uke med kritisk tilstand, døde den lille gutten på sykehuset. Siden har det vært stille fra den amerikanske influenceren, som i skrivende stund har 4,2 millioner følgere på TikTok.

Første uttalelse etter tragedien kom i august – i form av et skriftlig innlegg både på TikTok og Instagram. «Vi savner ham hvert sekund døgnet gjennom, og ofte føles det umulig å bevege seg videre», skrev hun. Lørdag la Kiser ut sin aller første video på TikTok, der hun ser alvorlig inn i kamera og snakker om hvordan hun har det. – Jeg gjør mitt beste hver dag for å finne ut av livet mitt. Dere forstår alle at de siste fire månedene har vært virkelig, virkelig harde, sier hun. Rundt halsen bærer hun et smykke med sin døde sønns navn. – Når jeg er tilbake her for å lage innhold, så kommer jeg ikke til å late som om alt er bra. Jeg er fortsatt usikker på hvor mye jeg skal dele av min sorgreise. Det siste jeg vil gjøre, er å gå på nettet og gråte og utbrodere hver eneste følelse jeg kjenner på. Samtidig sier 26-åringen at følgerne betyr mye for henne, og at hun ønsker å vise andre som går gjennom vanskeligheter og fortvilelse at de ikke er alene. – Jeg har savnet å chatte med dere. Og det er så mye jeg har lyst til å snakke om. Jeg er bare ikke klar ennå, og vet heller ikke når jeg blir det. Influenceren forklarer at hun vil ta små skritt for å finne ut hvordan hun skal kommunisere ut til følgerne sine fremover. I denne første videoen tar hun dem med på husvask. Her er den nyeste videoen fra Kiser på TikTok: @emiliekiser 🤍 ♬ original sound - Emilie ' loading='lazy' expose='Identity,pulse'>Emilie og ektemannen Brady ble foreldre i juli 2021, da de fikk sønnen Trigg. Sønn nummer to, Theodore (som de kaller Teddy), ble født i mars. Selv var ikke Emilie hjemme da sønnen falt i bassenget. Ektemannen var hjemme med begge barna, og han skal ha vært opptatt med yngstemann inne i huset. Bassenget var ikke sikret. Politiet har etterforsket saken og konkludert med at drukningen var en ulykke.\Den amerikanske influenceren Emilie Kiser, kjent for sine millioner av følgere på TikTok, har delt sin første video etter tragedien hvor sønnen hennes druknet i et basseng tidligere i år. Kiser åpner opp om den enorme sorgen hun opplever, og forteller om de vanskelige månedene etter tapet av sønnen Trigg. Videoen viser et mer personlig glimt inn i livet hennes etter den hjerteskjærende hendelsen. Hun bærer et smykke med sønnens navn og uttrykker usikkerhet om hvor mye hun ønsker å dele av sin sorgreise, men understreker samtidig viktigheten av å vise følgere at de ikke er alene i sine vanskelige tider. Kiser ønsker å bruke sin plattform til å støtte andre som opplever tap og sorg, og uttrykker et savn etter å kommunisere med sine følgere.\I videoen forklarer Kiser at hun vil ta små skritt fremover for å finne en balanse mellom å dele sin erfaring og ivareta sitt eget velvære. Hun viser følgerne sine hvordan hun går gjennom hverdagen, inkludert enkle gjøremål som husvask. Kisers ektemann var hjemme med barna da ulykken skjedde, mens Kiser selv ikke var til stede. Politiet har fastslått at drukningen var en ulykke, og hendelsen har berørt mange. Kiser sitt innlegg markerer et viktig steg tilbake til offentligheten etter den tragiske hendelsen, og viser hennes vilje til å dele sin sorg og å søke støtte fra sine følgere. Hun understreker ønsket om å fortsette å kommunisere med dem, samtidig som hun tar hensyn til sine egne følelser og behov i denne vanskelige tiden. Videoen er en åpen og ærlig refleksjon over sorgen og tapet, og representerer et viktig steg i hennes personlige helingsprosess





