Tilsette i Helse Stavanger opplever usikkerhet og uføreseielege avgjerder etter at leiinga har innført nye turnusar på kort varsel. Dei opplever at dei økonomiske utfordringane blir handterte nedover i systemet, og at dei ikkje har nok av tilsette til å takast opp dei nye utfordringane.

DEBATT: Tilsette i Helse Stavanger har fått beskjed om at det innan kort tid skal lagast ny turnus for perioden 20. juli til oktober på grunn av store driftsmessige endringar, og behov for omfordeling av kompetanse.

For mange av oss opplevast dette som både provoserande og respektlaust. Bildet er tatt under eit styremøte i Helse Stavanger nyleg. Fremst ser me styreleiar Morten Reymert og SUS-direktør Helle Schøyen. Sjukepleiar ved A7 Sør Nevrologisk/Slagenhet, sengepost, SUS, Ullandhaug.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetskontrollert av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne. Turnus er ikkje berre eit arbeidsverktøy.

For helsepersonell er turnusen sjølve grunnmuren som privatlivet blir bygd på. Når han blir endra på kort varsel, påverkar det betydeleg meir enn berre arbeidstid. Feriar er planlagde, fritid og barnepass er avtala, det påverkar aspekt som økonomi, kjensle av fridom og moglegheit til ein føreseieleg kvardag for ein sjølv og familien. Samtidig vil eg belyse kva denne avgjerda skapar av meirarbeid for avdelingsleiarar som allereie har brukt tallause timar på å lage årlege turnusar.

Bakgrunnen for desse endringane er tilsettingsstopp, og tilsette som har sagt opp arbeidsforholdet der ein ikkje er tillat å erstatte dei. Merkeleg nok for meg, er den uventa turnusendringa diskutert med NSF, Fagforbundet og verneombod, der partane seier seg einige om avgjerda. Kvesta til beinet Som tilsett i Helse Stavanger er eg stolt av jobben me gjer kvar einaste dag. Me stiller opp når det er travelt, når bemanninga er knapp og når nye løysingar må innførast.

Me har forståing for at endring er ein naturleg del av eit moderne sjukehus. Men det må vera ei grense for kor mykje belasting som kan skyvast over på tilsette før leiinga må stå til ansvar for eigne val. Mange har stilt spørsmål ved korleis byggingsprosessen og innflytting til det nye sjukehuset har vore leia.

Når eit prosjekt av denne størrelsen møter utfordringar, er det naturleg å spørje om organiseringa har vore god nok, og om avgjerdene som er tekne, har vore tilstrekkeleg forankra i klinisk drift og erfaring frå helsepersonell som arbeidar tettast med pasientane. Dette er ikkje eit spørsmål om enkeltpersonar, men om styring, ansvar og kvalitet i avgjerdene som er tekne av Helse Stavanger, der dei for meg ikkje ser ut å ville stå for det arbeidet dei har gjort.

Det som kanskje bekymrar mest, er likevel opplevinga av at dei økonomiske utfordringane har ein tendens til å bli handterte nedover i systemet. Mange kjenner på at vår meining og vår arbeidskvardag ikkje betyr noko for leiinga av Helse Stavanger. Sjeldan høyrer me om tiltak som blir løfta oppover i systemet, der det blir presentert sparetiltak som gjev konsekvensar for leiinga. Det er oss som skal kvestast til beinet.

Konsekvensane av mangelfull planlegging blir ikkje handtert på leiarnivå, men hamnar hos avdelingsleiarar, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, legar og andre tilsette som allereie står i krevjande arbeidsdagar. Då er det uforståeleg for oss at leiinga i Helse Stavanger, som kjent, har sett i verk tilsettingsstopp. Dette viser seg no å få enda større konsekvensar for oss på golvet. Det nye universitetssjukehuset på Ullandhaug skulle vera eit framtidsretta løft for helsetenesta i regionen.

Det skulle gje betre pasientbehandling, moderne arbeidsplassar og ei trygg ramme for tilsette og pasientar i mange tiår fram i tid. I staden har det bevist seg å vera ein økonomisk fiasko utan ende. Mange tilsette opplev no ein kvardag prega av usikkerheit, stadige endringar og uføreseielege avgjerder, som ser ut til å bli tatt utan tilstrekkeleg forståing for konsekvensane som pregar dei tilsette på golvet, og faren ein utsett pasienttilbodet for.

Tilsette i Helse Stavanger forventar at leiinga tar ansvar når planane ikkje har halde mål, at dialog bli skapa mellom direktørar og ministrar. Det er nok av belastning som har blitt pressa på oss som står pasientane nærmast. Skal det nye universitetssjukehuset bli den suksessen innbyggjarane i regionen fortene, må leiinga begynna å lytte meir til tilsette, og forstå konsekvensane av avgjerdene dei tar. Respekt for tilsette handlar ikkje berre om fine ord i strategidokument.

Akkurat no opplev mange av oss at rekninga for mangelfull planlegging blir sendt til på oss golvet. Det er langt ifrå verken berekraftig, ansvarleg eller rettferdig





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Helse Stavanger Tilsettingsstopp Turnus Økonomiske Utfordringar Usikkerheit Uføreseielege Avgjerder

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