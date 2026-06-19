Tiltale etter grunnstøting og nye etterforskingsdetaljer

Statsadvokaten har reist tiltale mot skipsoffiserer som sto bak grunnstøtingen av MS NCL Salten i Trondheim i mai 2025. I en parallelle sak er spedalske detaljer om en død kvinne og hennes hardt skadet sønn i Porsgrunn nå tilgjengelig. Samtidig viser ny statistikker at norsk våpeneksport har økt kraftig, og en matvare tilbakekalles for ugyldig tilsetningsstoff. En ny meningsmåling blant amerikanere viser også bred misnøye med president Trumps håndtering av Iran-krigen.

Statsadvokaten i Nord har tatt ut tiltale mot kapteinen og 2. styrmann etter at containerskipet MS NCL Salten grunnstøtte ved Byneset i Trondheim 22. mai 2025.

Det skriver politiet i en pressemelding fredag. Det 135 meter lange skipet grunnstøtte rett ved en privatbolig. Hendelsen utløste et leirskred og førte til evakuering. De to tiltalte er kapteinen, en nederlandsk mann i 60-årene, og 2. styrmann, en ukrainsk mann i 30-årene.

Begge er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering. Ifølge politiet gjelder tiltalen mot kapteinen at han ikke sørget for at skipets brovaktsalarm var aktivert mens han fortsatt var på vakt etter avgang fra Averøy kvelden før grunnstøtingen. Han skal heller ikke ha sørget for gode nok rutiner for bruk av alarmen. Tiltalen mot 2. styrmann går ut på at han ikke var tilstrekkelig aktsom og sovnet mens han var alene på broen.

Påtalemyndigheten mener dette førte til at skipet ikke var under aktiv navigering, kom ut av posisjon og til slutt grunnstøtte - Påtalemyndigheten ser alvorlig på overtredelsene, da disse medførte at skipet i realiteten var uten aktiv kontroll over en lengre periode, sier politiadvokat Kjetil Bruland Sørensen i Trøndelag politidistrikt. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at skadene til kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn, er forenelig med fall fra stor høyde. Politiet etterforsker fortsatt brannen i kvinnens bolig.

- Obduksjonsrapporten taler for at hendelsen kan ha skjedd mandag kveld. Politiet jobber videre med å forsøke å få nærmere klarhet i dette. Kvinnens fem år gamle sønn ble funnet hardt skadet med moren i et turområde i Porsgrunn tirsdag morgen. Det tilsier at han kan ha ligget alene siden mandag kveld.

- Vi antar at de ramla ned samtidig, at hun døde momentant og at han vært der alene gjennom natta, sier politiinspektør Odd Kostveit til TV 2. - Det er fremdeles mange etterforskningsskritt som gjenstår, men vi begynner å tegne oss et bilde av kvinnen og gutten bevegelser i forkant av hendelsen, mye takket være gode tips fra publikum, forteller han. Kostveit sier videre at politiet parallelt jobber med å etterforske brannen i kvinnens leilighet mandag formiddag.

Boligen var tom da nødetatene kom fram og fikk slukket flammene. - Dette er et møysommelig arbeid som vil ta tid, og vi ønsker ikke å komme med løpende vurderinger av teoriene våre, sier Kostveit. Kostveit forteller at kvinnen tok en buss fra huset til Brevik i samme tidsrom som brannen ble meldt klokken 9.18 mandag. - Vi jobber med å hente inn video fra brua og håper den kan gi oss mer info.

Vi gjennomfører også en telefon som ble funnet, samt trafikkdata, sier han. Norske bedrifter eksporterte militært utstyr for 21,3 milliarder kroner 2025. Her fra da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte Nammo på Raufoss for to år siden. USA var den største mottakeren med en samlet verdi på om lag 5 milliarder kroner, mot 3,5 milliarder kroner i 2024.

Det er særlig eksporten av våpen og ammunisjon til allierte, Ukraina, andre europeiske og nærstående land som har økt. Eksporten av våpen og ammunisjon utgjorde om lag 15,5 milliarder kroner, mens annet militært utstyr utgjorde om lag 3,5 milliarder kroner. Regjeringen har det siste året innført flere tiltak for å styrke norsk forsvarsindustri som ledd i politikken med å støtte Ukraina. Varene tilbakekalles fordi de inneholder tilsetningsstoffet E 127 (erytrosin), som ikke er tillatt brukt i denne type vare.

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Kvittering er ikke nødvendig, står det i meldingen. Rundt 65 prosent av voksne amerikanere er misfornøyd med presidentens innsats under krigen mot Iran. Her fra en medaljeseremoni i Det hvite hus. Et flertall av amerikanerne misliker hvordan president Donald Trump håndterer Iran-spørsmålet, men støtten til hans jobb som president holder seg stabil, viser ny måling.

De siste tallene fra AP-NORC er innhentet samtidig som Trump antydet at det var oppnådd enighet med Iran om en avtale. Rundt 65 prosent av voksne amerikanere er misfornøyd med presidentens innsats under krigen mot Iran og de mange faktorene som spiller inn i krigen. Tallene viser hvor upopulær den tre måneder lange krigen er blant amerikanere fles





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Skipstiltale Grunnstøting Etterforskning Eksport Tilbakekalling

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