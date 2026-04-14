Tiltalt for drap på kone og datter i Gjerdrum: Mannen erkjente straffskyld for drap på kona, men ikke på datteren

En 48 år gammel mann er tiltalt for drap på sin kone og tre år gamle datter i Gjerdrum. Mannen erkjente straffskyld for drapet på kona, men ikke på datteren. Retten har sett åstedsbilder og hørt forklaringer.

En 48 år gammel mann står nå i tingretten tiltalt for drapet på sin kone, Anette Prydz Sjursen (34), og datteren May Elin Prydz Sjursen (3) i Gjerdrum i desember 2024. Etter å ha drept sin kone, bar mannen datteren med seg til garasjen, hvor han ifølge egen forklaring forsøkte å drepe henne. Treåringen var iført en parkdress, men mannen husket ikke om hun hadde sko på før de gikk ut. Datteren døde på sykehus fem dager senere som følge av skadene påført av faren.

Retten har fått presentert åstedsbilder som viser en rotete garasje med gamle møbler, bildekk og presenning. En raggete, hvit bamse lå mellom to stoler, en bamse May Elin hadde med seg.

Politiet mottok en nødtelefon fra mannen natt til 12. desember 2024 klokken 03:54. I telefonsamtalen fortalte mannen at han hadde forsøkt å ta sitt eget liv og innrømmet deretter drap. Han sa: Jeg har tatt livet av kona mi og barnet mitt. Jeg klarer ikke mer. Han uttrykte også usikkerhet om barnets tilstand. Politiet ankom åstedet rundt 19 minutter senere og fant Anette Prydz Sjursen død i sin seng og den tre år gamle datteren kritisk skadet på stuegulvet. Den tiltalte forsøkte å utføre førstehjelp på datteren.

I retten forklarte mannen at bakgrunnen for drapet var vanskeligheter i forholdet, inkludert tanken på samlivsbrudd, og økonomiske utfordringer. Politibetjenten som kjørte ham til arresten vitnet i retten og fortalte at mannen ikke mente kona fortjente å bli drept, men at han ikke orket tanken på skilsmisse og håpet svigerforeldrene ville tilgi ham. Den tiltalte har forklart at han mistet kontrollen etter at kona ikke lenger ville dele seng med ham. Rett før drapet, viste chatloggen samtaler mellom Anette Prydz Sjursen og en venninne på Snapchat, hvor venninnen uttrykte stolthet.

Politiet pågrep mannen på stedet, mens en annen politibetjent forsøkte å gi førstehjelp til treåringen. Helsepersonell og luftambulanse ankom også, men datteren døde senere på sykehus. Politiet mener begge ble drept ved kvelning.

Mannen erkjente straffskyld for drapet på kona, men ikke for drapet på datteren. Forsvareren Hilde Mo påpekte at datteren døde flere dager senere og at mannen forsøkte å gi livreddende førstehjelp. Forsvareren vil vurdere om tiltalen mot datteren skal endres til legemsbeskadigelse med døden til følge. I tillegg er mannen tiltalt for kroppskrenkelse mot en medinnsatt i fengselet, noe han ikke erkjenner straffskyld for. Retten fortsetter å behandle saken og vurdere bevis og vitneforklaringer for å fastslå de faktiske forhold og straffeansvar.





