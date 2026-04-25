Tiltalt for drapsforsøk: Marokkansk mann med lang kriminell historie

En mann fra Marokko, tidligere kjent for omfattende ungdomskriminalitet i Oslo, er nå tiltalt for drapsforsøk. Saken reiser spørsmål om aldersvurdering av asylsøkere og håndteringen av kriminelle i det norske fengselssystemet.

En mann fra Marokko , tidligere omtalt som en svært kriminell ungdom, er nå tiltalt for drapsforsøk . Mannen har vært involvert i omfattende kriminalitet i Oslo de siste årene, med over 90 registrerte straffesaker.

Han ble i mai 2025 dømt til ungdomsstraff for en rekke forhold, inkludert angrep på ansatte mens han satt i Bjørgvin ungdomsenhet i Bergen. På grunn av usikkerhet rundt hans alder, mottok han strafferabatt. Senere ble han overført til Romerike fengsel, hvor han fortsatte å utøve vold og trusler mot fengselsansatte. Han ble dømt til fengsel for hendelser på Bjørgvin, men sonet straffen i et voksenfengsel.

Retten vurderte å omgjøre reststraffen av ungdomsstraffen til fengsel, men valgte å ikke gjøre det, da de mente han manglet forutsetninger for å fullføre ungdomsstraffen og trengte mer hjelp enn han hadde fått. Nå er han altså tiltalt for drapsforsøk etter å ha knivstukket en mann på Grønland i Oslo i mai 2025. Mannen overlevde takket være rask medisinsk hjelp.

UDI avslo mannens asylsøknad i juni, og konkluderte med at han er født i 2006, ikke 2008, basert på informasjon fra et annet land han har søkt asyl i. Dette betyr at han var over 18 år da han begikk de fleste av sine kriminelle handlinger. Justispolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim, kritiserer systemet for å ha behandlet en voksen mann som et barn i norske fengsler, og mener han burde vært avvist fra Norge allerede ved ankomst.

Mannens forsvarer, Mohamed Hamzaoui, bekrefter at klienten benekter UDI sin aldersvurdering og hevder at politiet ikke har ny informasjon som bekrefter den. Mannen sitter fortsatt varetektsfengslet. Helgheim beskriver saken som et skrekkeksempel på norsk naivitet og manglende kontrollsystemer, og peker på at kriminalomsorgens ansatte har fått lide som følge av dette. Saken har også reist debatt om bruk av sikkerhetscelle i ungdomsenheten på Bjørgvin, etter at Sivilombudet publiserte en kritisk rapport i oktober 2025.

Rapporten, som omfatter perioden da den marokkanske mannen satt i Bjørgvin, beskriver ni tilfeller av bruk av sikkerhetscelle. Helgheim mener at debatten har fokusert feilaktig på dårlig behandling av barn i fengsel, mens realiteten er at voksne blir behandlet som barn. Frp ønsker å innføre alderstesting av mindreårige asylsøkere der det er tvil om alderen, men norske leger har så langt sagt nei til dette, til tross for at UDI ønsker det. Testen innebærer røntgen av tenner og håndledd.

Saken illustrerer utfordringene knyttet til aldersvurdering av asylsøkere og konsekvensene av feilaktige vurderinger





