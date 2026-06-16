Tim Kristian måtte opereres på nytt: - Titanplatene ble infisert

Influenseren Tim Kristian gjennomgikk nok en kjeveoperasjon etter at titanplatene fra forrige inngrep ble infisert. Han deler åpent om prosessen på sosiale medier.

Den 25 år gamle influenseren Tim Kristian , kjent fra flere realityserier, har nok en gang måttet gjennomgå en kjeveoperasjon. I mai i fjor fikk han utført en dobbel kjeveoperasjon ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Inngrepet var medisinsk nødvendig for å rette opp pust, bitt og hodepine. Nå, et halvt år senere, har han igjen delt sykehusbilder på Snapchat med et hovent ansikt. Årsaken er at titanplatene som ble satt inn under forrige operasjon, ble infisert. Tim Kristian forklarer at dette er en kjent komplikasjon, selv om den ikke oppstår ofte.

Han har hatt perioder med hevelse og ubehag siden forrige operasjon, og mot slutten av fjoråret forverret det seg. Like før jul måtte han oppsøke sykehus i Bangkok, der han bor sammen med forloveden Steffen Rasmussen (32). Etter røntgen og undersøkelser konkluderte legene med at titanplatene i underkjeven var infisert, og anbefalte fjerning. Han fikk antibiotika for å kontrollere betennelsen, men måtte vente til januar på videokonsultasjon med kjevekirurgen på St. Olavs.

Sammen la de en plan for videre behandling, og nå er han tilbake i Norge for et nytt inngrep. Tim Kristian kunne ha fått utført operasjonen i Thailand, men i Norge får han det dekket av det offentlige. Han synes også det var greit å bli operert på samme sykehus som sist. Gjennom begge operasjonene har han blitt møtt av utrolig dyktige, omsorgsfulle og profesjonelle mennesker.

Influenseren har fått forklart at titanplater først og fremst er nødvendige de første månedene mens beinet gror. De resterende platene i overkjeven har ikke gitt noen problemer og ble derfor stående. VG har sett dokumentasjon på Tim Kristians skriftlige dialog med St. Olavs Hospital og sykehuset i Bangkok. Også denne gangen ble 25-åringen operert under full narkose.

Han sier at det har vært mye mindre smertefullt etter denne operasjonen enn den første. Han har fått smertestillende og antibiotika. Det mest merkbare har vært hevelsen. Ansiktet føltes som en stor ballong de første dagene.

Tim Kristian skryter av forloveden, som støtter ham gjennom alt. Det betyr utrolig mye. Steffen er egentlig den som får alt til å gå rundt når ting som dette skjer. Han forteller at forloveden har ordnet transport, hotell, medisiner, mat og alt det praktiske.

Han er også den som står bak kameraet på alt innholdet mitt. Folk ser meg på Snapchat og i videoene, men det er Steffen som filmer, organiserer og sørger for at alt fungerer bak kulissene. Et av høydepunktene på hele Trondheim-turen var da forloveden gikk ut og kjøpte årets første softis. Jeg måtte spise myk, kald mat etter operasjonen, og den softisen smakte helt fantastisk.

Det er kanskje en liten ting, men det er sånt som gjør at man føler seg ekstra godt tatt vare på. Han får også fin respons fra følgerne. Mange følger prosessen tett, og jeg får utrolig mange spørsmål. Det er også mange som enten har hatt kjeveoperasjon selv, vurderer det eller står foran lignende behandlinger.

Han mener det er viktig å vise hele bildet. Hvis noen vurderer samme type operasjon, synes han de fortjener et realistisk bilde av hva man faktisk må gå gjennom. På sosiale medier ser man ofte bare resultatet. Jeg synes det er mer interessant å vise hvordan ting faktisk er underveis også, både når alt går fint og når ting ikke går helt etter planen.

Nå håper Tim Kristian at han har vært gjennom siste runde med kjeven. Legene sier at det ser bra ut, og jeg krysser fingrene for at dette løser problemet. Jeg håper også at de gjenværende platene fortsetter å være stabile og ikke skaper problemer i fremtiden. Planen er å returnere til Thailand etter nyttår.

Det blir en travel jobbhøst her i Norge, men vi kommer nok til å være mye her også neste år. Det er flere store prosjekter på planen allerede, så jeg ser for meg at 2027 blir et år hvor jeg kanskje pendler en del mellom Norge og Thailand





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Tim Kristian Kjeveoperasjon Titanplater Infeksjon Influenser St. Olavs Hospital

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