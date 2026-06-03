Tim Payne - fra 4000 til 4,3 millioner følgere på Instagram

Fotballspilleren Tim Payne har gått fra å være et ukjent navn til å være en av verdens mest folketribbet spillere på kort tid. Han ble valgt ut av argentineren Valen Scarsini, også kjent som El Scarso, som ønsker å gjøre den ukjente spilleren kjent for hele verden.

Tim Payne er et navn som ble over natten, og han er selv forvåget over hele situasjonen. Han ble valgt ut av argentineren Valen Scarsini , også kjent som El Scarso , som ønsker å gjøre den ukjente spilleren kjent for hele verden.

- Jeg skjønte ikke hvorfor kontoen min ble sprengt. Det har vært 48 syke timer, sier Payne. - Jeg lette gjennom alle lag for å finne den minst kjente spilleren. Etter å ha analysert, en etter en, fant jeg ham, sier Scarsini.

Det er en både beundringsverdig og morsk historie, men jeg tror de fleste står og ser på og sier: Kan dette være sant





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