Timothée Chalamets opera- og ballettkritikk ble en uventet suksess

Hollywood-stjernen Timothée Chalamets kritikk av opera og ballett har ført til økt interesse for kunstformene, og sjefen for Royal Ballet and Opera i London takker ham for det.

Timothée Chalamet, den anerkjente Hollywood-stjernen, skapte furore i februar da han offentlig uttrykte sin manglende interesse for opera og ballett. Uttalelsen falt under en samtale om film og kinokultur ved Universitetet i Texas, hvor han delte sine meninger sammen med skuespillerkollega Matthew McConaughey. Chalamets kommentar, 'Jeg vil ikke jobbe med ballett eller opera, hvor det er sånn 'Hei, vi må holde denne greia i live, selv om ingen bryr seg om det lenger',' spredte seg som ild i tørt gress i sosiale medier, og han ble raskt et samtaleemne over hele verden. Mange reagerte sterkt på uttalelsene hans, og debatten raste i flere dager. Den unge skuespillerens ord ble tolket som nedsettende for kunstformene og kulturinstitusjonene.

Imidlertid har Chalamet nå, på overraskende vis, indirekte bidratt til å øke interessen for nettopp opera og ballett. Ironisk nok har Chalamets uttalelser ført til en uventet positiv effekt for opera- og ballettverdenen. Saga Alex Beard, sjef for Royal Ballet and Opera i London, har offentlig takket Chalamet for å ha skapt økt oppmerksomhet rundt sjangerne. Beard uttalte til The Times at responsen fra publikum har vært 'fantastisk.' Han understreket viktigheten av å ikke svare snobbete på Chalamets uttalelser, men heller invitere ham til å oppleve hva de faktisk driver med. Royal Ballet and Opera delte et innlegg på Instagram som raskt fikk millioner av visninger og delinger, og billettsalget deres økte umiddelbart. I samme ånd har The English National Opera invitert Chalamet til en forestilling og tilbudt ham gratisbilletter. Seattle Opera i USA har også kastet seg på bølgen og brukt Chalamets uttalelser som et markedsføringsgrep, og tilbyr rabattkoden 'TIMOTHEE' for billettkjøp.

Disse initiativene viser hvordan Chalamets ord, til tross for sin negative innvirkning, har blitt brukt til å fremme og revitalisere interessen for opera og ballett, og understreker styrken i kunstens evne til å tilpasse seg og overleve i en stadig skiftende kulturlandskap. Reaksjonene på Chalamets uttalelser har vært varierte. Den norske fiolinisten Eldbjørg Hemsing var blant dem som reagerte, og hun uttrykte bekymring for misforståelsen av de institusjonelle kunstformene. I et debattinnlegg i VG skrev hun at 'Kultur er ikke noe man kaster.'

Chalamet selv virket å være klar over at han hadde tråkket noen på tærne, og han modererte uttalelsene sine noe ved å si 'All respekt til alle ballett- og operafolkene der ute.' Hendelsen viser hvordan selv tilsynelatende negative kommentarer kan få uventede konsekvenser, og hvordan kunstinstitusjoner kan bruke offentlig oppmerksomhet, uavhengig av kilden, til sin fordel. Det illustrerer også den komplekse dynamikken mellom kjendiser, kunst og publikum, og hvordan sosiale medier kan forsterke effekten av uttalelser og skape både positive og negative ringvirkninger. Chalamets uttalelser, som i utgangspunktet var ment som en spøk, har i stedet blitt et eksempel på hvordan kjendisers meninger kan påvirke kunstverdenen, og hvordan kunstverdenen kan bruke dette til sin fordel.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norske Kjersti vitner i Hollywood-dramaDen norske journalisten Kjersti Flaa (51) må møte i retten i den bitre striden mellom Blake Lively og Justin Baldoni.

