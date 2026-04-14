Timothée Chalamets opera- og ballettkritikk snudde på hodet: Skapte boom i billettsalg

Hollywood-stjernen Timothée Chalamets uttalelser om opera og ballett skapte rabalder, men førte ironisk nok til økt interesse og billettsalg for de samme kunstformene. Les mer om hvordan Chalamets kritikk fikk uventede konsekvenser.

Timothée Chalamet, den 30 år gamle Hollywood-stjernen, skapte furore i februar da han kom med nedsettende kommentarer om opera og ballett. Uttalelsene falt under en offentlig samtale om film og kinokultur ved Universitetet i Texas, der han deltok sammen med Matthew McConaughey. Chalamet uttrykte sin manglende interesse for opera og ballett, og uttalte at han ikke ville jobbe med sjangere som etter hans mening forsøkte å holde seg relevante til tross for manglende publikumsinteresse. Klippet av uttalelsen spredte seg raskt i sosiale medier, og førte til en storm av reaksjoner. Mange fordømte skuespillerens kommentarer, og det ble en viral snakkis.

Hva ingen kunne forutse, var at Chalamets uttalelser ville ha en positiv effekt for nettopp de kunstformene han kritiserte. Nå, noen måneder etter den omstridte kommentaren, viser det seg at Chalamet utilsiktet har bidratt til å øke interessen for opera og ballett. Saga Alex Beard, sjef for Royal Ballet and Opera i London, har takket Chalamet for å ha økt billettsalget deres. Beard forteller til The Times at responsen fra publikum har vært formidabel. Han understreker at de valgte en imøtekommende tilnærming, og inviterte Chalamet til å utforske deres virksomhet. Beard påpeker at en betydelig andel av deres publikum er i 20- og 30-årene, og at et innlegg på Instagram om saken fikk millioner av visninger og delinger, med umiddelbar effekt på billettsalget.

Royal Ballet and Opera avsluttet sitt Instagram-innlegg med en invitasjon til Chalamet om å revurdere sine synspunkter, og antydet at dørene deres alltid er åpne. The English National Opera fulgte opp med en lignende gest, og inviterte skuespilleren til en forestilling, samt tilbød ham gratisbilletter. Reaksjonene på Chalamets uttalelser var mange og varierte, og inkluderte blant annet den norske fiolinisten Eldbjørg Hemsing. Hemsing reagerte med å påpeke en vanlig misforståelse om institusjonelle kunstformer i et debattinnlegg i VG. Hun fremhevet at kultur ikke er noe man bare kaster.

Chalamet selv virket å innse at han hadde tråkket noen på tærne, og modererte sine uttalelser, og uttrykte respekt for alle involverte i ballett og opera. I USA har Seattle Opera benyttet Chalamets uttalelser som et markedsføringsgrep, og tilbyr rabattkoden 'TIMOTHEE' for å trekke flere publikummere. Denne uventede utviklingen viser hvordan kontroversielle uttalelser kan ha uforutsette konsekvenser, og til og med føre til positiv oppmerksomhet og økt interesse for kunstformer som ofte kjemper for å opprettholde relevans i en stadig skiftende kulturell landskap.





