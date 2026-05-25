Tips for å leve på 1200 kalorier om dagen

For mange vil 1200 kalorier som utgangspunkt per uke bety et betydelig kaloriunderskudd, og mange vil nok oppleve å gå ned tilsvarende også på dette nivået, påpeker Lekhal.

Under har fedmeoverlegen satt opp to alternativer til dagsmenyer som får deg raskt ned i vekt, en på 900, og en på 1200 kalorier dagen. En alternativ dagskost er en porsjon pasta med kjøttsaus og grønnsaker, med karbonadedeig og fullkornspasta. En annen alternativ dagskost er et ostesmørbrød med grovbrød, skinke eller kalkunpålegg og mager gulost. En yoghurt med hakkede mandler kan også være en god del av en lavkaloridag.

Å leve på rundt 1000 kalorier om dagen er ikke for alle, og har både sine fordeler og utfordringer, forteller klinisk ernæringsfysiolog Anne Marie Skjølsvik overfor Dagbladet. - Den store fordelen er at 1000 kalorier er et svært lavt energiinntak, som vil gi en rask vektreduksjon for de aller fleste, uavhengig kjønn eller utgangspunkt. Men det kan også føre til feilernæring, tap av muskelmasse og stagnasjon i vekttapet.

Det er også viktig å huske på følelsene et lavt inntak av energi gir, som for eksempel tretthet, hodepine og slapphet. For å lykkes med å spise så lite, er det viktig å holde seg til planen og ha tett oppfølgning underveis





