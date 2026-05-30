Tjelmeland får sin første seier som Molde-trener, Hurricanes går til Stanley Cup-finalen og Djokovic blir slått ut av tenåringen

Sindre Tjelmeland fikk sin første seier som Molde-trener i sin debutkamp, mens Carolina Hurricanes gikk til Stanley Cup-finalen etter en seier over Montreal Canadiens. Novak Djokovic ble også slått ut av Roland-Garros av den brasilianske tenåringen João Fonseca.

I desember 2025 ble Sindre Tjelmeland ansatt som Molde s hovedtrener, men først lørdag fikk 36-åringen sin debut. Fredrik Gulbrandsen fikset kampens første mål etter fem minutter da han ble spilt gjennom av Emil Breivik.

Eirik Hestad doblet for hjemmelaget i det 57. minutt. Sandefjord reduserte i siste ordinære spilleminutt signert Sebastian Holm Mathisen, men Molde holdt unna og vant i Tjelmelands debut. Den nye hovedtreneren kommer fra polske Lech Poznan og har først tiltrådt inn i rollen som Molde-trener nå ettersom han skulle fullføre sesongen i Polen. Carolina Hurricanes feide all tvil til side og vant 6-1 over Montreal Canadiens i den femte semifinalekampen i Stanley Cup.

Med det tok de seg til finalen. Taylor Hall og Logan Stankoven markerte seg som de store Hurricanes-spillerne i kampen, med ett mål og to assists hver. Hjemmelagets danske målvakt Frederik Andersen hadde en redningsprosent på hele 96. Det er 20 år siden laget fra Hurricanes var i Stanley Cup-finalen, da de vant 4-3 i kamper over Edmonton Oilers.

I finalen venter Vegas Golden Knights, som slo Colorado Avalanche i sine semifinaler. Den første finalekampen går på hjemmebane for Hurricanes i Raleigh 2. juni. Kristoffer Ventura klarte en eagle da han tok et par fem-hull på tre slag i PGA-turneringen i Fort Worth. Svakt spill ellers gjorde at han ikke klarte cuten.

Nordmannen gikk torsdag den første runden, som ble oppstykket på grunn av tordenvær, ett slag under par. Fredag startet han en andre runde på Colonial Country Club i Texas med en birdie. Så ble det par på de seks neste hullene, for han røk på to bogeyer på slutten av første del. Andre del startet lovende, med birdie på hull ti.

På hull elleve brukte Ventura to slag på å nå greenen, før han satte inn en putt fra drøyt 8,5 meter. Det var to slag under par, og han kunne dermed notere seg en eagle i poengkortet. Etter par på hull tolv ble det tyngre for den norske 31-åringen, og han pådro seg tre bogeys på de fem neste hullene - før en birdie på siste hull. Han gikk dermed runden på par.

Med en cut på to slag under par ble Ventura ikke blant spillerne som får gå de to siste dagene av turneringen. Engelske Jordan Smith leder, ti slag under par, med fire spillere på delt andreplass, ni slag under par. Det ble fredag bekreftet at Viktor Hovland, som vant turneringen i 2023, ikke kommer til å stille.

Dette ble senere bekreftet da PGA la ut - Vi hadde gledet oss til at vi skulle ha to ordentlig gode nordmenn på plass, men vi får nøye oss med bare den ene, sier kanalens golfekspert Marius Thorp. OL Lyonnes er for 19. gang fransk mester i fotball for kvinner. Paris FC ble slått 5-0 i sluttspillfinalen foran 28.000 tilskuere i klubbens storstue.

Tabitha Chawinga scoret de to første målene, Melchie Dumornay de tre siste da Lyonnes slo kraftig tilbake etter 0-4-smellen i mesterligafinalen mot Barcelona på Ullevaal forrige helg. Lyonnes vant serien 12 poeng foran Paris FC, men måtte gjennom et sluttspill for å kunne kalle seg mester igjen. Der ble Nantes slått 8-0 i semifinalen og Paris FC altså 5-0 i finalen.

Ada Hegerberg gjorde hattrick i semifinalen mot Nantes og startet mesterligafinalen i Oslo, men hun var ikke i troppen fredag. Novak Djokovic vant de to første settene, men så ble det bråstopp mot den brasilianske tenåringen João Fonseca, som sendte ham ut av Roland-Garros. Den 39-årige serberen jaget sin 25. Grand Slam-tittel på rødgrusen i Paris, og han så ut til å være på vei mot åttedelsfinale da han cruiset gjennom de to første settene med 6-4, 6-4.

Så fikk han problemer i sommerheten i Paris, og Fonseca vant de tre neste settene 6-3, 7-5, 7-5. Etter fire timer og 53 minutter kunne unggutten juble for seier. - Jeg nøt å være på banen sammen med ham for første gang. Jeg prøvde bare å henge med på hans tempo.

Han spiller fortsatt som om han er 20, og mot slutten virket han sprekere enn meg. Det er helt vilt, sa Fonseca. Det var temperatur opp mot 33 grader under kampen, og Djokovic kjølte seg ned med isposer i pausene. Han var tydelig preget utover i kampen - Jeg følte meg som John Isner i dag, fleipet han med henvisning til den amerikanske servekanonen. 19-årige Fonseca er i åttedelsfinale i en Grand Slam-turnering for første gang.

Søndag møter han også Casper Ruud for første gang. Det har vært favorittfall i mennenes turnering, og fem av de ti høyest seedede spillerne forsvant ut i de to første rundene. Det har ikke skjedd siden 2004. Fjorårsvinner Carlos Alcaraz har mistet det meste av grussesongen med skade, mens verdensener Jannik Sinner ble offer for Paris-heten og ble utslått av Juan Manuel Cerundolo selv om han vant de to første settene og ledet 5-2 i det tredje.

Bakgrunnen er en stygg takling under kvartfinalen mot Sverige. De tabloide avisene hos Söta Bror døpte det til en dommerskandale, og ville ha Meiers hode på et fat. Meier har vært fast innventar i NHL siden 2017, og har også tatt to VM-sølv med landslaget







