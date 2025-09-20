To ambulanseansatte arrestert i Wiltshire etter dødsfall-etterforskning

Politiet i Wiltshire har arrestert to ambulanseansatte i forbindelse med etterforskning av seks dødsfall. Etterforskningen startet i 2023 og involverer grov uaktsomhet og mulig mishandling. De siktede er løslatt mot kausjon mens saken fortsetter. Ambulansetjenesten forsikrer at det ikke er noen pågående risiko for pasienter.

Hør på saken Politiet i Wiltshire har arrestert to ambulanseansatte etter en etterforskning knyttet til seks dødsfall . Etterforskningen startet i 2023, ifølge en pressemelding fra Wiltshire Police. En mann i 30-årene ble pågrepet i juni 2024, mistenkt for seks tilfeller av grov uaktsomhet som førte til døden. Han er også siktet for fire tilfeller av mishandling eller forsømmelse som helsearbeider. Kartvisning tilgjengelig.

I mars i år ble en 59 år gammel kvinne arrestert, også mistenkt for grov uaktsomhet som førte til død. Begge de siktede jobbet for South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust. De er løslatt mot kausjon mens etterforskningen pågår. Etterforskningsleder Phil Walker uttaler: Vi fokuserer på å støtte familiene og de pårørende til de som døde. Ambulansetjenesten opplyser at de umiddelbart startet en intern granskning så snart bekymringene ble kjent, og meldte saken til politiet. En talsmann for ambulansetjenesten forklarer: To ansatte ble suspendert og fratatt alle oppgaver umiddelbart, inkludert behandling av pasienter. En av de suspenderte er ikke lenger ansatt i tjenesten. Videre understreker ambulansetjenesten: Dette er en isolert hendelse, og det er ingen pågående risiko for pasienter. De ber folk om å fortsette å ringe 999 ved livstruende nødsituasjoner. Denne saken har skapt bekymring i lokalsamfunnet, og det er forståelig at mange er urolige. Politiet og ambulansetjenesten jobber nå for å avdekke alle detaljer rundt hendelsene og sikre at rettferdigheten skjer. Det er viktig å huske at disse arrestasjonene er et resultat av en pågående etterforskning, og at de siktede har rettigheter som må respekteres. Etterforskningen vil avdekke de faktiske omstendighetene og avgjøre om det er grunnlag for straffeforfølgelse. I mellomtiden fortsetter ambulansetjenesten å yte sine tjenester, og de er opptatt av å opprettholde trygghet og tillit i befolkningen. De har også iverksatt tiltak for å sikre at lignende hendelser ikke skjer igjen, inkludert revisjon av rutiner og prosedyrer. Denne saken er et eksempel på viktigheten av åpenhet og ansvarlighet i helsevesenet. Det er avgjørende at bekymringer blir tatt på alvor og at de som er ansvarlige for å yte helsehjelp, holdes ansvarlige for sine handlinger. Det er også viktig å gi støtte til de berørte familiene og de pårørende i denne vanskelige tiden. Ambulansetjenesten og politiet samarbeider tett for å sikre en grundig og rettferdig etterforskning. Etterforskningen vil se på alle aspekter av de aktuelle hendelsene, inkludert ansattes handlinger, rutiner, og eventuelle bidragende faktorer. Resultatet av etterforskningen vil ha stor innvirkning på de involverte, og vil også kunne føre til endringer i ambulansetjenestens praksis. Det er viktig å huske at mange helsearbeidere utfører en utrolig viktig og krevende jobb hver dag, og at disse hendelsene ikke reflekterer kvaliteten på hele ambulansetjenesten. Hele samfunnet er interessert i å se resultatene av denne etterforskningen. Det er viktig å være tålmodig og vente på at etterforskningen fullføres før man trekker konklusjoner. Håpet er at denne saken vil føre til bedre rutiner og økt sikkerhet for pasientene i fremtiden





