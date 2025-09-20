To ambulanseansatte arrestert i Wiltshire i forbindelse med seks dødsfall

Politiet i Wiltshire har arrestert to ambulanseansatte i forbindelse med en etterforskning som startet i 2023. De er mistenkt for grov uaktsomhet som førte til seks dødsfall, og for mishandling eller forsettlig forsømmelse. Etterforskningen fortsetter.

Politiet i Wiltshire har arrestert to ansatte i ambulansetjenesten i forbindelse med seks dødsfall . Etterforskningen, som har pågått siden 2023, fremgår av en pressemelding fra Wiltshire Police. Hendelsene har ført til en alvorlig bekymring for pasientsikkerhet og kvaliteten på helsetjenestene i regionen. En mann i 30-årene ble arrestert i juni 2024, mistenkt for seks tilfeller av grov uaktsomhet som førte til død.

Han er også siktet for fire tilfeller av mishandling eller forsettlig forsømmelse som helsearbeider. Dette er en svært alvorlig anklage, og potensielt svært skadelig for de involverte familiene og pårørende.\I mars i år ble en 59 år gammel kvinne arrestert, også mistenkt for grov uaktsomhet som førte til død. Begge de siktede jobbet for South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust. Dette er en av de største ambulansetjenestene i regionen, og hendelsene har ført til stor bekymring og spørsmål om rutiner og sikkerhet. De er løslatt mot kausjon mens etterforskningen fortsetter. Etterforskningsleder Phil Walker uttaler at fokuset er på å støtte familiene og de pårørende til de som døde. Dette er en viktig prioritering i en så vanskelig situasjon. Ambulansetjenesten opplyser at de umiddelbart startet intern granskning da bekymringene ble kjent, og meldte saken til politiet. Dette viser en vilje til åpenhet og samarbeid med politiet, som er essensielt i slike saker.\Talspersoner fra ambulansetjenesten har uttalt at to ansatte ble suspendert og umiddelbart fratatt alle oppgaver, inkludert behandling av pasienter. Den ene av de suspenderte er ikke lenger ansatt i tjenesten. Dette indikerer at tjenesten har tatt raske grep for å håndtere situasjonen. Det er viktig å merke seg at ambulansetjenesten understreker at dette er en isolert situasjon og at det ikke er noen pågående risiko for pasienter. Dette er viktig for å berolige publikum og sikre at folk fortsetter å stole på tjenesten ved nødsituasjoner. Ambulansetjenesten oppfordrer folk til å fortsette å ringe 999 ved livstruende nødsituasjoner. Dette er avgjørende for å sikre at de som trenger hjelp får det raskt, til tross for denne hendelsen. Etterforskningen vil fortsette å avdekke detaljer og svare på spørsmål rundt hendelsene. Det er viktig å vente på utfallet av etterforskningen før man konkluderer om ansvar og årsaker, men hendelsene har allerede skapt bekymring og behov for åpenhet





vgsporten / 🏆 18. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Ambulanse Arrestasjon Wiltshire Dødsfall Grov Uaktsomhet Mishandling

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Politiet: Mann tatt for overgrepsmateriale(Åpen for alle lesere)

Les mer »

Steinkjer: Politiet advarer om at farlig stoff kan være i omløpPå en uke har to personer omkommet i Steinkjer. Politiet mistenker at de to kan ha inntatt samme stoff som de nå advarer mot.

Les mer »

Steinkjer: Politiet advarer om at farlig stoff kan være i omløpPå en uke har to personer omkommet i Steinkjer. Politiet mistenker at de to kan ha inntatt samme stoff som de nå advarer mot.

Les mer »

Steinkjer: Politiet advarer om at farlig stoff kan være i omløpPå en uke har to personer omkommet i Steinkjer. Politiet mistenker at de to kan ha inntatt samme stoff som de nå advarer mot.

Les mer »

Steinkjer: Politiet advarer om at farlig stoff kan være i omløpPå en uke har to personer omkommet i Steinkjer. Politiet mistenker at de to kan ha inntatt samme stoff som de nå advarer mot.

Les mer »

Steinkjer: Politiet advarer om at farlig stoff kan være i omløpPå en uke har to personer omkommet i Steinkjer. Politiet mistenker at de to kan ha inntatt samme stoff som de nå advarer mot.

Les mer »