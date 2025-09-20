To Ambulanseansatte Arrestert i Wiltshire Mistanke om Dødsfall

Politiet i Wiltshire har arrestert to ansatte i ambulansetjenesten i forbindelse med seks dødsfall. Etterforskningen pågår og fokuserer på å kartlegge hendelsesforløpet og fastslå en eventuell sammenheng.

Lytt til saken. Politiet i Wiltshire har arrestert to ansatte i ambulansetjenesten i forbindelse med seks dødsfall . Etterforskning en, som har pågått siden 2023, har ført til arrestasjonene, kommer det frem i en pressemelding fra Wiltshire Police. En mann i 30-årene ble pågrepet i juni 2024, mistenkt for seks tilfeller av grov uaktsomhet som førte til død. I tillegg er han siktet for fire tilfeller av mishandling eller forsettlig forsømmelse som helsearbeider.

Dette er en alvorlig sak som har skapt stor bekymring i lokalsamfunnet og i helsevesenet generelt. Etterforskningen er omfattende og politiet samarbeider tett med ambulansetjenesten for å avdekke alle forhold rundt de tragiske dødsfallene. Det er viktig å understreke at mistanken foreløpig er basert på bevis som er samlet inn, og at de siktede har rett til å bli ansett som uskyldige inntil det motsatte er bevist i retten. Politiet arbeider for å sikre en rettferdig og grundig etterforskning, og vil holde offentligheten oppdatert etter hvert som saken utvikler seg. De pårørende til de avdøde er blitt informert om utviklingen i saken, og politiet tilbyr støtte og hjelp i denne vanskelige tiden. \I mars i år ble en 59 år gammel kvinne arrestert, også mistenkt for grov uaktsomhet som førte til død. Begge de siktede jobbet for South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust. De er nå løslatt mot kausjon mens etterforskningen fortsetter. Etterforskningen fokuserer på å kartlegge hendelsesforløpet i hvert enkelt tilfelle og å fastslå om det er en sammenheng mellom de forskjellige dødsfallene. Det er også viktig å undersøke om det er andre ansatte i ambulansetjenesten som kan ha vært involvert i disse hendelsene. Politiet har satt inn betydelige ressurser i etterforskningen, og har blant annet gjennomført avhør av vitner, samlet inn bevis og analysert dokumentasjon. Etterforskningsleder Phil Walker understreker at politiet er svært opptatt av å støtte familiene og de pårørende til de som døde. Han uttaler at politiet forstår hvor vanskelig denne situasjonen er for de berørte, og at de vil gjøre alt de kan for å gi dem svar og trygghet. Ambulansetjenesten, South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust, startet umiddelbart en intern granskning da bekymringene ble kjent, og meldte saken til politiet. Tjenesten har også samarbeidet tett med politiet i etterforskningen.\– Vi fokuserer på å støtte familiene og de pårørende til de som døde, sier etterforskningsleder Phil Walker. Ambulansetjenesten opplyser at de umiddelbart startet intern granskning da bekymringene ble kjent, og meldte saken til politiet. To ansatte ble suspendert og umiddelbart fratatt alle oppgaver, inkludert behandling av pasienter, sier en talsperson for ambulansetjenesten. Den ene av de suspenderte er ikke lenger ansatt i tjenesten. Dette er en isolert situasjon og det er ingen pågående risiko for pasienter. Fortsett å ringe 999 ved livstruende nødsituasjoner, oppfordrer ambulansetjenesten. Ambulansetjenesten har understreket at de tar saken svært alvorlig, og at de vil gjøre alt de kan for å sikre at slike hendelser ikke skjer igjen. De har også innført nye rutiner og prosedyrer for å forbedre pasientsikkerheten. Saken har vakt stor oppmerksomhet i media og i offentligheten. Folk er bekymret for sikkerheten i helsevesenet og for tilliten til ambulansetjenesten. Politiet og ambulansetjenesten er opptatt av åpenhet og å gi informasjon til publikum. Det er viktig å huske at etterforskningen fortsatt pågår, og at det er for tidlig å trekke konklusjoner om skyld og ansvar. Etter hvert som etterforskningen skrider frem, vil det komme mer informasjon om saken





