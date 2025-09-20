To Ambulanseansatte Pågrepet i Wiltshire Etter Dødsfall: Etterforskning Fortsetter

Politiet i Wiltshire etterforsker seks dødsfall og har pågrepet to ansatte i ambulansetjenesten. De siktede er løslatt mot kausjon. Etterforskningen pågår.

Lytt til saken. Politiet i Wiltshire har arrestert to ansatte i ambulansetjenesten i forbindelse med seks dødsfall . Etterforskning en, som startet i 2023, er fortsatt pågående, fremgår det av en pressemelding fra Wiltshire Police. En mann i 30-årene ble pågrepet i juni 2024, mistenkt for seks tilfeller av grov uaktsomhet som førte til døden. Han er i tillegg siktet for fire tilfeller av mishandling eller forsettlig forsømmelse som helsearbeider.

En 59 år gammel kvinne ble arrestert i mars i år, også mistenkt for grov uaktsomhet som førte til død. Begge de siktede var ansatt i South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust. De er løslatt mot kausjon mens politiet fortsetter etterforskningen. Etterforskningsleder Phil Walker uttaler at politiet fokuserer på å støtte familiene og de pårørende til de som har mistet livet. Ambulansetjenesten startet umiddelbart en intern granskning da bekymringene ble kjent, og meldte saken til politiet. En talsperson for ambulansetjenesten opplyser at to ansatte ble suspendert og umiddelbart fratatt alle oppgaver, inkludert behandling av pasienter. Den ene av de suspenderte er ikke lenger ansatt i tjenesten. Ambulansetjenesten understreker at dette er en isolert hendelse, og at det ikke er noen pågående risiko for pasienter. De oppfordrer folk til å fortsette å ringe 999 ved livstruende nødsituasjoner.\Etterforskningen av de seks dødsfallene, som nå involverer to tidligere ansatte i ambulansetjenesten, er et alvorlig tilfelle som har vakt stor bekymring. Politiet jobber nå med å samle bevis og avhøre vitner for å avdekke hva som skjedde og fastslå ansvarsforhold. Det er viktig å understreke at de siktede er løslatt mot kausjon, og at de formelt sett er uskyldige frem til det motsatte er bevist i retten. Etterforskningen vil ta tid, og det kan ta flere måneder før politiet er ferdig med å samle inn alle nødvendige opplysninger og vurdere bevisene. De pårørende og familiene til de som har mistet livet gjennomgår en svært vanskelig tid, og det er avgjørende at de får den støtten og hjelpen de trenger i denne perioden. Ambulansetjenesten har også et stort ansvar for å sikre at tilliten til tjenesten gjenopprettes, og at lignende hendelser ikke skjer igjen. Det er viktig å gjennomføre en grundig intern granskning for å avdekke eventuelle systemfeil eller mangler i rutinene.\Den offentlige interessen for saken er stor, og det er viktig at politiet og ambulansetjenesten er åpne og transparente i sin kommunikasjon. Informasjon om etterforskningen må deles med publikum på en ansvarlig måte, slik at det ikke skapes unødvendig frykt eller usikkerhet. Samtidig må man ta hensyn til personvern og beskytte de involverte partene. Det er viktig å huske at dette er en svært alvorlig sak, og at det er viktig å unngå spekulasjoner og forhåndsdømming. Etter hvert som etterforskningen skrider frem, vil det bli flere opplysninger som avdekkes. Det er avgjørende at disse informeres korrekt og at det tas hensyn til alle berørte parter. Samarbeidet mellom politiet, ambulansetjenesten og de pårørende er avgjørende for å kunne komme til bunns i saken og sikre at rettferdigheten skjer fyllest. Saken kan potensielt føre til endringer i rutiner og prosedyrer i ambulansetjenesten for å forebygge fremtidige hendelser. Etter hvert som etterforskningen skrider frem, vil det bli avgjort om det skal reises tiltale og eventuelt når rettssaken kan starte





