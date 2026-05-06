To grove ran og voldtekt i Oslo – tre under 18 år pågrepet

Politiet i Oslo har pågrepet tre unge menn under 18 år i forbindelse med to grove ran og en voldtekt. Hendelsene skjedde sentralt i byen, og politiet arbeider intensivt med etterforskningen.

Natt til søndag ble politiet varslet om to grove ran av kvinner der skytevåpen ble brukt, begge hendelsene fant sted sentralt i Oslo . I forbindelse med det ene ranet ble det også rapportert om grov voldtekt.

Begge hendelsene skal ha funnet sted samme natt. De pågrepne er alle under 18 år. To av de pågrepne ble varetektsfengslet av Oslo tingrett i går, mens den tredje skal fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiet i en pressemelding. Det er flere fornærmede i saken, alle over 18 år, og de skal ha tilbudt eskortetjenester.

Politiet har satt inn store ressurser på saken, noe som har resultert i to pågripelser så langt, sier politiadvokat Marie Steen Habberstad. Politiet er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen og arbeider videre med å identifisere om det er flere gjerningspersoner og eventuelt flere fornærmede. Vi oppfordrer personer som har vært involvert i hendelsen til å melde seg til politiet. Politiet ser svært alvorlig på saken og den har høy prioritet.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser, sier Habberstad.





