To menn anmeldt for Seksuell Krenkelse av Mindreårige under Konsert i Sandefjord

Politiet i Vestfold ble tilkalt etter at to mindreårige jenter under en gratis familie konsert i Sandefjord sentrum ble utsatt for seksualisert krenkelse fra to middelaldrende menn. Hendelsen fant sted foran scenen, og politiet har opprettet sak og bortvist de involverte. Jentene ble ivaretatt av sine foreldre og avhørt av politiet.

Politiet i Vestfold ble torsdag kveld tilkalt til Sandefjord sentrum hvor to mindreårige jenter skal ha blitt utsatt for seksualisert krenkende atferd fra to middelaldrende menn under en konsert.

Dette skjedde under en stor rusfri gratiskonsert i sentrum av Sandefjord. Mennene skal ifølge politiet ha tafset på og befølt jentene ved scenen. Politiet har opprettet sak og bortvist mennene fra sentrum. Jentene ble ivaretatt av sine nærmeste etter hendelsen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 22.20. Tafsingen og befølingen skjedde foran scenen under en av konsertene. Jentene tok kontakt med sine foreldre. I etterkant var det noen som oppsøkte mennene og konfronterte dem, ikke fysisk, men verbalt.

Det var i denne situasjonen politiet ble koblet inn, sier operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold ved Sørøst politidistrikt til Nettavisen. Jentene ble avhørt om hendelsen, og de to mennene må altså regne med å høre mer fra politiet. Det var svært mange mennesker til stede i Badeparken i sentrum av Sandefjord under det store familiearrangementet. Konserten ble arrangert av byens store hjørnesteinsbedrift, industrikonsernet Jotun. Blant artistene var svenske Roxette





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