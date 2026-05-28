To pågrepet i Bergen-området for støtte til terrororganisasjon

Politiet har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergens-området. De er siktet for å ha deltatt i, bidratt økonomisk eller gitt materiell støtte til en terrororganisasjon. Pågripelsene skjedde udramatisk på to ulike steder i en koordinert aksjon. De to fremstilles for varetektsfengsling fredag hos Hordaland tingrett. Forsvareren opplyser at klienten har vært grundig avhørt og vil benytte anledningen til å nå en løslatelse. PST avslører ikke hvilken terrororganisasjon som er involvert før forretningsmøtet.

Pågripelse ne ble gjennomført torsdag uten dramatikk på to ulike steder, opplyser kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum i en uttalelse til VG. - PST har i dag pågrepet to personer bosatt i Bergen s-området.

De pågrepne er menn i 40-årene. De er siktet for brudd på straffeloven paragraf 136a. Det innebærer å ha deltatt i, bidratt økonomisk eller gitt materiell støtte til en terrororganisasjon. Pågripelsene ble gjennomført uten dramatikk på to ulike lokasjoner, forteller Veum.

- Det ble benyttet ulike ressurser i en koordinert politiaksjon. De to mennene fremstilles for varetektsfengsling fredag ved Hordaland tingrett. PST vil foreløpig ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. - PST har fram til fengslingsmøtene i tingretten ingen ytterligere kommentarer til pågripelsene, opplyser Veum.

Jørgen Riple er forsvarer for en av de siktede. Han bekrefter til VG at hans klient har vært i avhør med PST torsdag ettermiddag. - Avhøret gikk over flere timer og han svarte på alle spørsmålene til politiet. Han erkjenner ikke straffeskyld og vil begjære seg løslatt under fengslingsmøtet i morgen, sier Riple til VG.

Forsvareren vil ikke si noe konkret om hvilke forhold mannen er siktet for, eller hvilken relasjon de to siktede mennene har. - Det får vente til fengslingsmøtet i morgen, sier Riple





