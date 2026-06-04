To personer med knivskader ved MO-senteret i Bergen

Politiet etterforsker en knivepisode ved MO-senteret på Gyldenpris der to menn ble skadet torsdag morgen. begge transporteres til Haukeland.

Torsdag morgen klokken rett før ni tok politiet i motettering til MO-senteret på Gyldenpris, et bygg også kjent som Strax-huset. På stedet ble to personer funnet med knivskader.

Begge ble transportert til Haukeland Universitetssykehus, der de ble innlagt på akuttmottaket. Ifølge politiet er det en mann i starten av 20-årene og en mann i slutten av 30-årene som er skadet. Politiet fant en kniv på utførselsstedet og merket blod på gårdsplassen utenfor bygget. Skadeomfanget er ikke offentliggjort, men begge var våknende da de ble fraktet med ambulanse.

En jourhavende refundert jurist opplyste at den yngste mannen var planlagt utskrevet fra sykehuset i løpet av kort tid, men at han ville bli pågretet der av politiet på grunn av fare for bevisforspillelse. Saken er under etterforskning





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