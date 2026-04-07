To personer omkom i snøskred i Hemsedal

En leteaksjon i Hemsedal etter snøskred endte med to døde. Lokalbefolkningen er preget av tragedien. Ordføreren beskriver sorgen og kommunens hjelpetiltak.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer Mandag formiddag ble en leteaksjon satt i gang i Hemsedal etter melding om et snøskred . I et turfølge på syv personer, hadde fire blitt tatt av skredet. 19 mannskaper fra Røde Kors var involvert i søket, forteller organisasjonen. Under en time senere var alle fire gjort rede for. To av dem hadde fått bruddskader og ble ivaretatt av kommunens helseteam.

Selv om det ble startet livreddende førstehjelp av de to siste, sto ikke livet til å redde. En norsk kvinne i 20-årene og en svensk mann i 30-årene ble erklært omkommet av lege. Begge var fastboende og en del av lokalbefolkningen i Hemsedal kommune. Ordfører: – Fikk vond klump i magen Det er en kald og vindfull kveld i Hemsedal. Flere av hyttene i området står mørke etter at påskegjestene har reist hjem. VG møter ordfører Pål Rørby ved kommunehuset. Han forteller at han fikk en vond klump i magen da han hørte at flere personer hadde blitt tatt av et skred i formiddag. – De fleste av gjestene våreHemsedal er en populær feriedestinasjon i påsken, og derfor har kommunen mange gjester i denne perioden. har reist hjem nå, og det er typisk at lokalbefolkningen tar en tur når gjestene har reist, sier han. Han sier tankene først og fremst går til de etterlatte. Det er også tungt for den øvrige lokalbefolkningen. Mange har hatt en relasjon og et vennskap til de avdøde, sier ordføreren. – Mange har flyttet hit for å være i fjellet, stå på ski og brett og gjøre det de elsker. Når det ender på en sånn måte, så gjør det vondt. Det kommer til å prege samfunnet vårt lenge, sier ordføreren. Han sier videre at Hemsedal blir rammet av dødsulykker nesten hvert eneste år. – Det er krevende og ufattelig trist. Når det i tillegg er lokalbefolkning som blir rammet, så blir det ekstra krevende, sier ordføreren. Kommunen har mandag hatt psykososialt teampsykososialt teamEt team av fagpersoner som gir støtte og hjelp til mennesker som opplever kriser eller traumer, for å ivareta deres mentale helse og sosiale behov. , sorgteam og prest til stede på legevakten. – De gjør det de kan for å ivareta de etterlatte og nærmeste pårørende der, sier Rørby. Møtes i kirken VG møter også sogneprest Ingrid Finsådal Bakke mandag kveld. – Man får jo sjokk. Det er aldri noen hyggelig beskjed å få, sier Bakke. Hun beskriver hvordan dødsfallet preger et lite lokalsamfunn. – Det preger nok veldig mange. Folk kjenner hverandre, og mange har fått vite det nå. Mandag kveld holder kirken åpen for innbyggerne mellom klokken 20 og 21. Der er det tent lys og satt på rolig musikk. Folk kommer stille inn dørene. – Kirken kan være et fint sted å komme sammen i en vanskelig stund. Tenne et lys, sitte i stillhet, eller bare sitte side ved side, sier hun. – Vi ønsker å åpne rommet for at folk kan komme. Det trengs et sted i en sånn situasjon. Det var sendt ut oransje farevarsel, som indikerer «betydelig snøskredfare» i Hallingdal andre påskedag. Leteaksjonen i Hemsedal, som ble utløst av et snøskred, endte tragisk. Fire personer i et turfølge ble tatt av skredet, og to av dem mistet livet. Hendelsen har satt dype spor i det lille lokalsamfunnet. Ordføreren beskriver en følelse av sorg og tap, spesielt ettersom de omkomne var lokale innbyggere. Kommunen har mobilisert ressurser for å støtte de etterlatte og resten av befolkningen. Kirken holder åpent for å gi et rom for sorg og samhold i en vanskelig tid. Snøskredet skjedde til tross for farevarsel om betydelig snøskredfare. Hendelsen understreker de tragiske konsekvensene av snøskred, og påminner om viktigheten av å være forsiktig i fjellet, spesielt under forhold med høy skredfare. Lokalsamfunnet i Hemsedal står sammen i sorgen, og jobber med å bearbeide tapet av sine innbyggere





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

