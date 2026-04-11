To år av livet forsvant: Familien på Romerike ble splittet etter skjebnesvanger tur til Gardermoen

En småbarnsfamilie på Romerike opplevde en dramatisk endring i livet da et uskyldig ærend endte i politiarrest og en lang periode uten kontakt. Nerijus Gelumbickis ble ufrivillig involvert i en narkotikasak, og måtte tilbringe to år atskilt fra familien. Artikkelen forteller om hendelsesforløpet, vennskapet som ledet til pågripelsen, og hvordan livet ble snudd på hodet.

Dagen som forandret alt for småbarnsfamilien på Romerike var 22. oktober 2023. En søndag, hvor Nerijus Gelumbickis (38) observerte hagen fra huset sitt i Vormsund og tenkte på å pakke bort trampolinen for vinteren. Etter en familiemiddag med frokost, kaffe for de voksne og dataspill med barna, fikk Nerijus en telefon fra en venn som trengte transport til Gardermoen. Nerijus svarte ja. Før han dro, sa han farvel til barna og samboeren Aurelija (39).

Hverken han eller Aurelija var klar over at Nerijus ikke skulle komme hjem den ettermiddagen, eller at det ville ta to år før de ble gjenforent.\Nerijus forteller til VG at han ønsker å dele sin historie, om hvordan livet kan snus på hodet og to år kan forsvinne. Han og Aurelija møtes utenfor politistasjonen på Grønland i Oslo, arm i arm. Nerijus tenker ofte tilbake på den dagen i oktober 2023, og tror at alt kunne vært unngått hvis han hadde blitt hjemme. Hendelsesforløpet er beskrevet i dommen fra Oslo tingrett: Nerijus kjørte mot Groruddalen i Oslo, hvor vennen ventet. Da de ankom, fortalte vennen at han hadde glemt passet sitt i sin gamle leilighet, som lå på andre siden av byen. De kjørte dit for å hente det. Nerijus merket at vennen luktet alkohol, noe som fikk ham til å tenke at det var grunnen til at vennen ikke kunne kjøre selv. Da de ankom garasjeanlegget til boligblokken, ble de møtt av et stort politioppbud. Nerijus åpnet vinduet og spurte hva som skjedde. Politiet beordret ham til å lukke vinduet, skru av motoren og komme ut av bilen. Nerijus ble pågrepet og kjørt til arresten. Tankene raste gjennom hodet hans, og han lurte på hva som skjedde og hvorfor han var der. Det skulle senere vise seg at leiligheten vennen bodde i var sentral i en storstilt politietterforskning, hvor over 650 kilo hasj ble funnet. Nerijus forsto ingenting og trodde det var en misforståelse.\Nerijus og vennen, som begge er fra Litauen, har kjent hverandre siden barndommen. Nerijus flyttet til Norge med moren sin i slutten av tenårene og har bodd og jobbet her i omtrent 20 år. Han har jobbet med renhold, håndverkertjenester, stillasmontør og offshore. I 2018 etablerte han, samboeren og barna seg på Vormsund på Romerike. Familien trivdes godt, og Nerijus lærte fort norsk og ble godt integrert i samfunnet. Han hadde aldri hatt problemer med politiet. Vennen hadde imidlertid en annen historie, da han kom til Norge i starten av 2023 etter å ha sonet en dom for vold i Litauen. Nerijus ønsket å hjelpe vennen med å etablere seg i Norge. De gikk sammen på visning på en leilighet i Oslo, og fordi vennen verken snakket norsk eller hadde D-nummer, ble Nerijus’ navn satt på leiekontrakten. Noen måneder senere gjentok de prosessen, og Nerijus’ navn sto igjen på kontrakten. I mellomtiden bodde vennen i en leilighet på vestkanten, hvor politiet senere fant over 650 kilo hasj. Nerijus kjøpte også en bil i sitt navn til vennen, da vennen ikke kunne registrere seg uten Bank-ID. De tette båndene til vennen skulle senere skape store problemer for Nerijus. I retten kom det frem at Nerijus hadde hjulpet andre litauere som kom til Norge





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

