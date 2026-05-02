To siktede for drapet på Økern – også siktet for drapsforsøk i Sverige

Politiet har siktet to personer for drapet på en 22 år gammel mann på Økern i Oslo. De er også siktet for drapsforsøk i Sverige og er nå i svensk varetekt. Politiet ser saken i lys av vold som handelsvare.

Oslo politi har lørdag ettermiddag gitt en oppdatering i saken om den 22 år gamle mannen som ble skutt og drept på Økern i Oslo den 26. april.

På en pressekonferanse ble det klart at politiet har siktet to personer for drap og medvirkning til drap. Politiet mener de siktede utførte skytingen på Økern, og de er også siktet for drapsforsøk i forbindelse med en skyteepisode i Norrköping, Sverige, forrige uke. Begge de siktede er nå i svensk politis varetekt, og det er igangsatt et samarbeid mellom norsk og svensk politi for å få dem utlevert til Norge.

Politiet opplyste at de siktede foreløpig ikke har fått tildelt norske forsvarere. Frode Larsen, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, uttrykte sterk fordømmelse av hendelsen. Han beskrev det som fullstendig uakseptabelt at mennesker blir skutt og drept i det offentlige rom i Oslo. Larsen pekte på at politiet lenge har advart mot det de kaller vold som handelsvare, og at dette kan føre til eskalerende voldsspiraler.

Han uttalte at etterforskningen så langt styrker hypotesen om at drapet på Økern er et resultat av denne typen vold. Politiet er forsiktige med å spekulere i motiv, men understreker alvoret i situasjonen og behovet for å bekjempe denne typen kriminalitet. Politiet jobber nå intensivt med å kartlegge hendelsesforløpet og knytte de siktede til drapet. Det er for tidlig å si om de siktede har tilknytning til gjenger i Sverige, ifølge politiadvokat Anne Marie Hustad.

Hun bekreftet at politiet begynner å få et klarere bilde av hva som skjedde, men at de ikke ønsker å dele detaljer på dette tidspunktet. Hun ville heller ikke kommentere hvem av de to siktede som utførte selve skytingen, utover å bekrefte at den ene er siktet for drap og den andre for medvirkning til drap. Skytingen fant sted ved Lørenbanen, et område mellom Sinsen og Økern i Oslo, preget av tett bebyggelse.

Flere vitner observerte hendelsen fra sine balkonger, og det var mange barn til stede i området på grunn av en fotballkamp som ble spilt i nærheten. Dette understreker den alvorlige trusselen mot uskyldige sivile. Drapet på Økern er ett av fire drap som har funnet sted i Oslo i løpet av de siste to ukene. Politiet etterforsker også drap på Grønland, Ammerud og Holmen.

Denne økningen i voldskriminalitet har skapt stor bekymring i Oslo, og politiet har intensivert sine innsats for å forebygge og etterforske slike hendelser. De siktede er kjent av politiet fra før, og har tidligere vært involvert i andre straffesaker, blant annet en skyteepisode på Rommen i Oslo i juni i fjor. Politiet fortsetter å jobbe med å samle bevis og avhøre vitner for å få en fullstendig forståelse av hendelsesforløpet og motivene bak drapet.

Utleveringen av de siktede fra Sverige er en prioritet for å sikre at de kan stilles for retten i Norge





