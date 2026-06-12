To turister omkommer i kraftfull bilulykke i Lærdalsdalen

To utenlandske turister mister livet da bilen deres krasjer inn i et tomt feriehus i Lærdalsdalen. Nødetatene lyktes ikke i å redde de to, som ble utsatt for alvorlige skader. Selv om ingen andre var involvert, førte ulykken til langvarige stenging av E16, medfølgende store trafikke problemer i området.

Nødetatene kom raskt til stedet og startet redningsarbeid for å frigjøre de to personene som befant seg i bilen. Ifølge operasjonsleder Ole Ronny Olsen i Vest politidistrikt ble de beskrevet som alvorlig skadet, og hjerte- og lungeredning ble iverksatt på stedet.

Etter lang tid med redningsinnsats ble de to personene erklært død. Politiet bekrefter at begge omkomne var utenlandske statsborgere som sannsynligvis var i Norge som turister, og at det ikke var involvert andre kjøretøy eller personer i huset som bilen krasjet inn i. Det ble rapportert fra et fornøyd flyktning i et nabolag som beskriver at han hørte etveldig brakke, og at andre tilstede etablerte kontakt med nødetatene.

Han fortalte at naboene samlet seg for å hjelpe, og at en av dem brukte en traktor for å trekke bilen ut av bygningen. Huset som kolliderte med var et feriehus som stod tomt. På grunn av ulykken oppstod det lange køer i Lærdalsdalen, et viktig transportkorridor. E16, hovedveien mellom Østlandet og Vestlandet, ble stengt i en periode for å muliggjøre redningsarbeidet.

Klokken 17.36 ble ett kjørefelt gjenåpnet med manuell dirigering for å lette trafikken





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Trafikkulykke Lærdalsdalen Turister Død Redningsoperasjon E16 Stenging

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