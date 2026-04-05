Toalettproblemer på Artemis II: Astronauter møter utfordringer på vei til månen

Artemis II-oppdraget, på vei mot månen, har fått en uventet utfordring: problemer med toalettet om bord. Astronautene må håndtere problemer med avfallshåndteringen, noe som krever kreative løsninger og tilbakevending til metoder brukt under Apollo-programmet.

Hør på saken. Fire astronauter er på vei mot månen i Artemis II-oppdraget, et historisk steg i utforskningen av rommet. Men reisen, som skulle være en demonstrasjon av menneskets evne til å erobre nye horisonter, har møtt en uventet og litt mindre glamorøs utfordring: toalettet. CNN rapporterer om problemer med avfallshåndtering en om bord i romkapselen.

Det er ikke bare en bagatellmessig ulempe; det er en konkret hindring som astronautene må håndtere i en ekstremt begrenset og avgjørende viktig ressurs. Situasjonen krever både teknisk finesse og improvisasjonsevne, ettersom de fire astronautene, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch og Jeremy Hansen, befinner seg over 320.000 kilometer fra jorden, et sted hvor selv de enkleste hverdagsutfordringene får en ny dimensjon.\Lørdag morgen rapporterte flyleder Judd Frieling om problemet: «Det er et problem med å tømme avfallet ut av toalettet. Det ser ut som vi sannsynligvis har frossen urin i ventilledningen.» Kontrollsenteret, som er ansvarlig for å overvåke og veilede astronautene, jobbet raskt for å finne en løsning. De utviklet en plan for å rotere romkapselen slik at den frosne urinen skulle bli utsatt for sollys og tine opp. Planen ble iverksatt, og etter en stund meldte kontrollsenteret at toalettet var «klart» – men med en viktig begrensning: Det var kun klart for avføring. Det var altså fremdeles problemer med å håndtere urinen effektivt. I tillegg rapporterte mannskapet om en brennende lukt fra badet, men dette ble antatt å stamme fra pakningsmateriell rundt døren, noe som heldigvis var en mindre alvorlig bekymring. Dette er en påminnelse om at selv i den mest avanserte teknologien er menneskelige faktorer og uforutsette omstendigheter alltid til stede. Det kreves ikke bare avansert teknologi for å utforske rommet, men også åpenhet, samarbeid og evnen til å finne kreative løsninger.\Men dette er ikke første gang toalettet har kranglet. Kort tid etter oppskytingen onsdag oppdaget astronautene at pumpen ikke virket, noe som skapte bekymring ombord. Det viste seg at problemet skyldtes en menneskelig feil, de hadde glemt å fylle på nok vann. Christina Koch, med et glimt i øyet, omtalte seg selv som «romrørleggeren» og demonstrerte dermed viktigheten av både teknisk kunnskap og humor under slike omstendigheter. Nå står astronautene overfor en annen utfordring. Med tanke på problemene med avfallshåndteringen, må de ty til samme metode som Apollo-astronautene brukte på 1960-tallet: poser. I henhold til tidligere hemmelige dokumenter, fløt avføring i poser rundt i kabinen under Apollo 10-oppdraget i 1969. Toalettet om bord i Artemis II skiller urin, som slippes ut i rommet, mens fast avfall lagres til retur til jorden. Dette understreker utfordringene ved å leve og arbeide i rommet, hvor selv de mest grunnleggende behovene krever innovative løsninger og en god dose improvisasjon. Utfordringene understreker viktigheten av grundige tester og forberedelser før slike oppdrag. Det er også en påminnelse om at menneskelig tilpasningsevne er like viktig som teknologisk ekspertise når man utforsker det ukjente





Artemis II-astronautene har toalettproblemer på vei til månenFrossen urin har tettet til systemet.

