Tobarnsmor avslører sjokkerende tidsregnskap – nå raser debatten

Ingvild Eide Leirfall (32) skapte en video som viser hvor lite tid en tobarnsmor faktisk har til rådighet i løpet av en dag. Videoen har skapt stor debatt om tidsklemma og behovet for en endring i samfunnsstrukturen.

Tobarnsmor Ingvild Eide Leirfall (32) opplevde en hektisk hverdag med begrenset tid til familien. Etter å ha funnet en vei ut av denne stressende situasjonen, ønsket hun å starte en bredere diskusjon om livsbalanse og tidsbruk.

For å illustrere hvor lite tid hun faktisk hadde tilgjengelig, skapte hun en visuell fremstilling ved hjelp av en papirlapp som representerte timene i døgnet. Gradvis kuttet hun bort tid brukt på jobb, barnehageopphold og andre daglige aktiviteter. Resultatet viste at hun kun satt igjen med tre timer fri. – Jeg mener det er på høy tid at vi snakker om dette og hvordan vi ønsker å leve våre liv, sier Leirfall.

Videoen hennes har skapt gjenklang hos mange, inkludert programleder Triana Iglesias og leder for Generasjonspartiet, Gyda Oddekalv, som begge uttrykker at de kjenner seg igjen i problematikken. Leirfall valgte til slutt å forlate sin jobb som journalist og starte egen virksomhet. Hun beskriver en tidligere hverdag preget av lange pendler fra Horten til Oslo, tidlige morgener og et konstant jag etter å rekke alt.

– Når jeg ser tilbake på det, var det kanskje én time sammen på morgenen og tre timer på ettermiddagen. Og enda mindre de dagene jeg hadde lengre jobbdager i Oslo, forteller hun. Den nye hverdagen gir henne fleksibilitet og rom til å tilpasse dagene etter behov, med mer tid til å nyte øyeblikkene med familien. Hun stiller spørsmål ved hvordan samfunnet er organisert, og påpeker at til tross for teknologisk utvikling og økt arbeidsstyrke, har ikke arbeidstiden blitt redusert.

Leirfall ønsker å åpne for en større samtale om dette temaet, og understreker at målet ikke er å skape dårlig samvittighet, men å rette oppmerksomheten mot strukturelle utfordringer. Professor Helene Aarseth ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo beskriver tidsklemmen som et strukturelt problem. Hun forklarer at samfunnet er innrettet slik at begge foreldre forventes å jobbe fulltid, noe som resulterer i begrenset tid til å være sammen med barna.

Aarseth påpeker at dette ikke er en ny utfordring, og at løsninger som å redusere arbeidstiden kan både hjelpe og samtidig opprettholde problemet. Hun advarer også mot at dette kan forsterke skjevheter i hjemmet, der kvinner ofte bærer hovedansvaret for husholdningen og omsorgen for barna, det såkalte tredje skiftet. Aarseth understreker at tidsklemmen handler om mer enn bare antall timer i døgnet. Det emosjonelle ansvaret, den konstante oppmerksomheten og følelsen av å være mentalt delt bidrar til stress og utmattelse.

Hun påpeker at belastningen i hverdagen ikke er likt fordelt, og at kvinner i snitt kjenner mer på dette, blant annet fordi de i større grad bærer det emosjonelle ansvaret





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skyting ved korrespondentmiddag i Washington D.C. – Kong Charles’ besøk truesEn bevæpnet mann åpnet ild under en korrespondentmiddag i Washington D.C., der president Trump og visepresident Vance var til stede. Hendelsen har skapt bekymring for sikkerheten rundt det kommende statsbesøket av kong Charles og dronning Camilla.

Read more »

Debatt om DNB-sjefens lønnsøkning: SV krever større åpenhetKjerstin Braathen fikk en lønnsøkning på 10,9 prosent i 2025, noe som førte til en debatt om åpenhet og kontroll med lederlønningene i statlig eide selskaper. SV-politikeren Marthe Hammer krever at regjeringen sørger for større transparens, mens næringsminister Cecilie Myrseth understreker at det er full åpenhet om godtgjørelsen til ledende ansatte.

Read more »

Nye sjokk-anklager om Michael Jackson ryster HollywoodNye sjokk-anklager om Michael Jackson ryster Hollywood. Cascio-familien, som levde tett på stjernen, hevder at de ble både dopet, skjenket og misbrukt, i et nytt søksmål fra mars 2026.

Read more »

Nav avslo gravferdsstønad etter for sen søknad – faren til Tonje (40) i vantroFaren til Tonje Karna Finsås (40), som døde av en overdose i juli 2024, er fortvilet etter at Nav har avslått søknaden om gravferdsstønad på grunn av for sen innsending. Familien mener systemet svikter Tonje selv etter hennes død.

Read more »

Splittet debatt: Hva skal Slottet bli om monarkiet faller?Et prosjekt har samlet inn kreative forslag om Slottets fremtid, noe som har skapt en levende debatt om monarki og republikk. Mange nordmenn er splittet mellom å bevare kongehuset og omdanne Slottet til nye formål.

Read more »

Bittert ordskifte etter attentatforsøk på Trump: Demokratene og Det hvite hus skylder hverandreEtter attentatforsøket på Donald Trump har det oppstått et bittert ordskifte mellom Kongressen og Det hvite hus. Pressesekretær Karoline Leavitt anklager demokratene for å ha skapt et klima for politisk vold, mens demokratlederen Hakeem Jeffries svarer med å beskylde høyresiden for å ignorere sin egen retorikk. Skytingen under korrespondentmiddagen i Washington D.C. har skapt stor uro og fokus på polariseringen i amerikansk politikk.

Read more »