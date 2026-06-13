Tobias Halland Johannessen i tetstriden i Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Tobias Halland Johannessen var igjen å se i tetstriden i Tour Auvergne-Rhône-Alpes. På en tøff fjelletappe endte nordmannen på en tredjeplass i rittets syvende etappe. Isaac del Toro stakk av med seieren.

Tobias Halland Johannessen var igjen å se i tetstriden i Tour Auvergne-Rhône-Alpes . På en tøff fjelletappe endte nordmannen på en tredjeplass i rittets syvende etappe.

Isaac del Toro stakk av med seieren. Fredag var Uno-X rytteren svært nære sin første etappeseier siden 2023, men endte da på den sure andreplassen bak Maxim Van Gils. Da syklisten passerte målstreken var Halland Johannessen tydelig frustrert og slo flere ganger i sykkelstyret. - Jeg mister hodet, jeg har vært i den situasjonen hvor seieren glipper flere ganger, det er frustrerende.

Det er kjedelig å måtte si til gutta i bussen at jeg blir nummer to igjen, sa han til TV 2 da. På lørdagens tøffe etappe opp til Grand Colombier var Johannessen igjen med i et avgjørende brudd. Tetgruppa sprakk opp mot slutten. Juan Ayuso var alene i front, men han ble innhentet av Del Toro vel halvannen kilometer før mål og deretter frakjørt.

De norske Visma-rytterne Jørgen Nordhagen og Per Strand Hagenes våknet med sykdomssymptomer lørdag og kunne ikke starte 7. etappe. Nordhagen var beste nordmann i sammendraget på 11. -plass. Visma-Lease a Bike-rytterne Jørgen Nordhagen og Per Strand Hagenes er rammet av sykdom og kan ikke fortsette etapperittet Tour Auvergne-Rhône-Alpes i Frankrike.

Det opplyser det nederlandske sykkellaget på sin X-konto lørdag. Laget er dermed redusert til bare fire ryttere foran de to siste etappene. Tidligere i rittet har stjernen Wout van Aert måttet gi seg. - Per Strand Hagenes og Jørgen Nordhagen kan dessverre ikke stille til start på etappe 7 i Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Begge rytterne har utviklet sykdomssymptomer i løpet av natten. Vi ønsker Per og Jørgen rask bedring, Visma-Lease a Bike har franskmannen Bruno Armirail som toer i sammendraget i rittet, mens Matteo Jorgenson er nummer fire. Fredag var Uno-X-rytteren Tobias Halland Johannessen nær seier på 6. etappe, men han tapte hårfint for Maxim Van Gils i spurten.

Den amerikanske sportssatsingen The Athletic skriver at Partey derfor ikke kan spille Ghanas første kamp i mesterskapet, mot Panama på BMO Field i Toronto onsdag 17. juni. På canadiske myndigheters nettsted står det at den som har begått eller er dømt for en forbrytelse kan bli nektet adgang til landet. Partey er tiltalt, men han er ikke dømt.

FIFA sier til The Athletic at de ikke har noe med innreise- og visumprosesser å gjøre, og at det er vertslandet som avgjør hvem som får visum og slipper inn i landet. Ghana skal videre møte England på Gillette Stadium i Boston 23. juni, før de avslutter gruppespillet mot Kroatia på Lincoln Financial Field i Philadelphia 27. juni. - Det er jævlig kjipt. Fy f... for en smell, sier Moe Berg.

- Jeg sto opp grytidlig i dag og tok nye MR-bilder. Så fikk jeg svar for noen timer siden, og har snakket med folka rundt meg for å legge en grovplan for hvordan vi skal gripe an problemet. Han skulle nylig ha løpt 1500 meter under Diamond League-stevnet i Stockholm, samt én engelsk mil under Bislett Games onsdag. Berg jakter denne sesongen på en tid under 3.30.

Han har en personlig rekord på uhyre sterke 3.30,28 fra i fjor. Petter Myhre er tilbake i TV 2. 54-åringen er tidligere assistenttrener for Vålerenga, og skal kommentere VM for TV 2 i sommer. Myhre har tidligere jobbet som både fotballekspert og kommentator for kanalen, men ble i 2020 assistenttrener for Lillestrøm under Geir Bakke.

- Petter er en erfaren, populær og kunnskapsrik formidler av fotball, og vi synes det er stas at han gjør comeback i TV 2 under VM. Det er et rekordstort mesterskap over store deler av døgnet gjennom fem uker, så vi mobiliserer alle gode krefter i satsingen vår. Da gjør det godt at også Petter Myhre melder seg til tjeneste igjen og bidrar med sin innsikt i formidlingen av VM.

Myhres første kamp tilbake blir kampen mellom Nederland og Japan søndag, den ser du på TV 2. Den etiopiske friidrettsstjernen Gudaf Tsegay er utestengt i fire måneder etter å ha testet positivt for et forbudt stoff. 29-åringen, som er dobbelt verdensmester og OL-medaljør, avga en positiv dopingprøve utenfor konkurranse i desember i fjor. Prøven inneholdt en metabolitt av Letrozol, et stoff som står på Verdens antidopingbyrås (Wada) forbudsliste.

Tsegay har erkjent brudd på antidopingreglementet og akseptert en fire måneders utestengelse som varer fra 1. juni til 30. september 2026. Ifølge AIU forklarte Tsegay at hun hadde fått letrozol foreskrevet for behandling av en diagnostisert medisinsk tilstand. Dokumentasjon som senere ble lagt frem, viste at hun oppfylte kravene for medisinsk dispensasjon. Verdens friidrettsforbund dispensasjonskomite konkluderte med at behandlingen var medisinsk nødvendig og ikke ville gi prestasjonsfremmende effekt utover å bringe utøveren tilbake til normal helsetilstand.

Likevel ble en søknad om dispensasjon med tilbakevirkende kraft avvist av Wada. Dermed endte saken med en fire måneders utestengelse. Tsegay tok VM-gull på 5000 meter i Eugene i 2022 og på 10000 meter i Budapest i 2023





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Tobias Halland Johannessen Tour Auvergne-Rhône-Alpes Tetstriden Sykkel Sport

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