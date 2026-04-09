Tobias Halland Johannessen imponerte på Baskerland rundt – men Aranburu var for sterk

Tobias Halland Johannessen kjempet i front på den fjerde etappen av Baskerland rundt, men måtte se seg slått av Alex Aranburu. Nordmannen viste likevel sterk form, og sykkelkommentatorer roser innsatsen hans og Uno-X-laget.

Tobias Halland Johannessen viste fremragende form på den fjerde etappen av Baskerland rundt. 26-åringen kjempet i front sammen med Alex Aranburu , men den spanske rytteren viste seg å være hakket sterkere i den avgjørende bakken. Cofidis-rytteren sikret etappeseieren foran Halland Johannessen, som endte på andreplass. – Jeg visste at Aranburu er blant de beste i verden i disse avslutningene. Jeg måtte bare prøve, men det ble til slutt en andreplass.

Jeg er veldig sulten på å vinne, spesielt på en dag som i dag, med en perfekt laginnsats. Jeg er lei meg på lagets vegne. Jeg er definitivt skuffet, sier Halland Johannessen under Eurosports sending. – Jeg hadde en veldig god følelse, men slike avslutninger er vanskelige. Jeg angrer ikke på noe, men det er sikkert ting jeg kunne gjort bedre, avslutter Uno-X-syklisten. TV 2s sykkelkommentator Magnus Drivenes er imponert over nordmannen. – Det er veldig ergerlig for Tobias Halland Johannessen sin del. I dag gjør han det meste riktig, men Alex Aranburu er en bedre spurter og åpenbart i kjempeform, sier Drivenes. Han fortsetter: – Tobias fortjener virkelig en seier slik han kjører nå, men om han fortsetter med dette, så er den like rundt hjørnet. Jeg synes ikke Johannessen kunne gjort så mye annerledes - Aranburu var rett og slett bedre i siste bakke, og sparte nok litt krefter i den siste utforkjøringen. Uno-X fikk en tøff start på Baskerland rundt, men har vist bedre form for hver etappe. Under dagens etappe hadde Halland Johannessen støtte fra tre lagkamerater i bruddet: Andreas Kron, Magnus Cort og tvillingbror Anders Halland Johannessen. Brødrene Halland Johannessen bidro begge sterkt på den fjerde etappen, et resultat som lover godt for fremtiden til det norske laget. Foto: Fredrik Varfjell / NTB. Uno-X fortjener skryt for måten de responderer på etter en meget skuffende start på rittet. I brudd i går med Tobias, og fire mann i dag, der tre stykker ofrer seg for den sterkeste lagkameraten - det synes jeg viser stor lagmoral. Det er virkelig stas å følge det norske profflaget om dagen, sier Drivenes. Den norske rytteren har vist en imponerende utvikling, og laginnsatsen er tydeligvis i bedring. Under den tredje etappen var det ingen som klarte å hente bruddet, noe som resulterte i at Halland Johannessen endte på femteplass. Halland Johannessen tok store steg under fjorårets Tour de France, da han sikret en imponerende sjetteplass sammenlagt. Rytteren demonstrerer kontinuerlig sin styrke og sitt potensial, og er definitivt en rytter å følge med på i fremtiden. Resultatliste fra den fjerde etappen av Baskerland rundt. Foto: FirstCycling. Den norske syklisten fortsetter å imponere, og resultatene gjenspeiler hardt arbeid og dedikasjon. Lagets taktiske innsats og støtte er avgjørende for suksessen til Halland Johannessen. Det er tydelig at Uno-X-laget har en sterk lagmoral og evne til å tilpasse seg utfordringer. Halland Johannessen sin utvikling viser at han er en rytter å regne med i internasjonale sykkelritt. Fremgangen under Tour de France i fjor understreker hans evne til å prestere på høyt nivå. Uno-X-lagets innsats understreker viktigheten av lagarbeid og støtte i sykkelsporten. Det er tydelig at Halland Johannessen er motivert for å oppnå enda større resultater i fremtiden. Resultatene i Baskerland rundt er en bekreftelse på den gode formen og den harde jobben rytteren har lagt ned





