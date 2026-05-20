Tobias Santelmann trekker seg fra 'The White Lotus', innspillingsbesked

Tobias Santelmann, en norsk skuespiller, har trukket seg fra innspillingen av 'The White Lotus'. Han bekreftet dette på sin svenske agenturs bekreftelse. Santelmann var en del av årets sesong og hadde spilt en stor rolle i duoen med en rekke stjerner.

Den norske skuespilleren Tobias Santelmann har trukket seg fra innspillingen av 'The White Lotus', bekrefter Santelmanns svenske agentur Salomonsson agency. Tobias skulle spille i suksesserien, men har valgt å trekke seg siden det krasjer med resten av skjemaet hans.

Tobias er stor fan av serien, men akkurat nå var det ikke mulig å få det til, opplyser Witkowska. Santelmann skulle ha spilt i den fjerde sesongen av 'The White Lotus' sammen med stjerner som Laura Dern, Vincent Cassel, Steve Coogan, Heather Graham og Kumail Nanjiani. Den kommende sesongen av 'The White Lotus' vil utspille seg på den franske rivieraen. Handlingen skal utspille seg under filmfestivalen i Cannes.

HBO Max-serien er skapt, skrevet og regissert av Mike White. I vår har Santelmann spilt rollen som Harry Hole på Netflix. Serien basert på Jo Nesbøs bokserie om detektiven har vært en stor suksess og har vært en av de mest sette ikke-engelskspråklige TV-seriene i verden





