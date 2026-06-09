Todd Blanche nominert til justisminister i USA

USAs president Donald Trump har nominert sin personlige advokat Todd Blanche til posisjonen som justisminister i USA. Nominasjonen har møtt motstand fra flere, inkludert tidligere senator Durbin som har kalt Trumps presidentperiode for det mest korrupte prosjektet i historien.

Todd Blanche har vist seg villig til å utføre presidentens instruksjoner, skriver New York Times. Mandag nominerte USA s president Donald Trump formelt sin personlige advokat Todd Blanche til posisjonen som justisminister i USA .

Dermed har han løftet fram en lojal og betrodd alliert som har vist vilje til å utføre Trumps maksimalistiske krav, skriver storavisen New York Times (NYT). Donald Trump har drevet det mest korrupte prosjektet i presidentembetets historie, sa Durbin i en uttalelse. Det har åpenbart ikke Blanche lagt merke til. Det er duket for strid om nominasjonen av Blanche, og det er per nå uklart om han vil komme seg gjennom prosessen i Senatet, skriver NYT.

Forgjengeren hans som justisminister Pam Bondi, la hovedskylden på Blanche for håndteringen av dokumentene om til den dømte og avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. En av disse er John O. Brennan, den tidligere CIA-direktøren som bidro i etterforskningen av russisk innblanding i Trumps valgkamp i 2016. Blanche har gjort det klart i Det hvite hus at vil gå raskere fram mot Trumps motstandere enn Pam Bondi gjorde og gi påtalemyndigheten større mulighet til å be om dødsstraff, skriver NYT.

Blanche har vært fungerende justisminister i USA siden Trump sparket Pam Bondi og utnevnte Blanche til vervet





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