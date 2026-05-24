Tog blir stående stille i en tunnel - flere tog berørt

Passasjerer om bord i et tog som stoppet opp i en tunnel i retning Kristiansand, forteller at toget ble stående stille like før en tunnel. Da dørene ble åpnet for passasjerene, fikk de beskjed om at de ser på en løsning. Passasjerer har fått opplyst at det blir satt opp buss for tog videre til Kristiansand. Irene Dahl Jonassen, pressevakt i Go-Ahead, opplyser at flere tog vil bli berørt av problemene søndag kveld.

Feil en ble utbedret klokken 22:20, opplyser pressevakt i Go Ahead. Strekningen skal visiteres, før den åpnes igjen. – Du må fortsatt regne med forsinkelser, opplyser Bane Nor på sine nettsider Feil en oppsto litt før klokken 19.

VG snakket med passasjerer om bord, som forteller at toget ble stående stille like før en tunnel i retning Kristiansand. – Vi var like etter Gjerstad da toget stoppet opp, sier passasjer Kristina Rolland til VG. Hun forteller at toget senere rullet litt tilbake. – Dørene ble åpnet for å lufte passasjerene, og vi fikk beskjed om at de ser på en løsning, sier Rolland.

Rolland forteller at passasjerene har fått opplyst at det blir satt opp buss for tog videre til Kristiansand. Irene Dahl Jonassen, pressevakt i Go-Ahead, opplyser til VG at flere tog vil bli berørt av problemene søndag kveld. – Det blir alternativ transport til passasjerene, sier hun. Hun opplyser at oppdatert informasjon vil bli publisert på Go-Ahead sine nettsider. Har du tips? Send oss informasjon, bilder eller video. Tips os





