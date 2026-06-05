Togene slo punktlighetsrekord i mai, men gamle tog fortsetter å utfordre

Punktligheten for togene oversteg for første gang på lenge 90 prosent i mai, noe som gir håb for fremtiden. Samtidig volder de gamle togene og rushtidsbelastningen fortsatt utfordringer for en stabil drift.

For første gang på lenge oversteg togenes punktlighet 90 prosent i mai. Samtidig er det fortsatt utfordringer knyttet til den eldre togparken. Samferdsel sminister Jon-Ivar Nygård (Ap) gratulerer Bane Nor og togselskapene med god nytt.

Regjeringen har satt et mål om minst 90 prosent punktlighet, men har tidligere slitt med å nå det. Punktligheten over grensen i mai er noe som sjelden har skjedd siden pandemien da trafikken var betydelig lavere. Det er viktig å markere at dette er positive tall, men man kan ikke garantere at det fortsetter, sier Nygård. Han peker også på at det har vært passasjererekorder to år på rad, noe som viser at toget er et attraktivt transportalternativ.

Roger Wold, direktør for punktlighet og analyse i Bane Nor, forklarer at de har identifisert flaskehalser og sammen med ruteplanleggere og togselskapene iverksatt tiltak som har gitt resultater. Selv om totalsifferet er over målet, er punktligheten fortsatt lavere i rushtiden. I Oslo-området var den 82 prosent i mai, en bedring fra 78 prosent i fjor.

Ministeren understreker at regjeringen har prioritert vedlikehold og utskifting av gamle jernbanedeler, og viser til en økning i budsjettet for drift og vedlikehold med 26 prosent fra 2024. De gamle 69-togene er spesielt utfordrende å holde i drift, og det er gjort en ekstraordinær innsats. Samtidig er det meldt om problemer som at passasjerer måtte stå sild i tønne og tilfeller av besvimming på toget. Det er viktig at folk forventer både plass og punktlighet, sier Nygård.

Han lover at nye lokaltog på Østlandet vil komme, men leveransen er utsatt. Planen er at de nye togene kan være på plass i 2027, sammen med en ny ruteplan som vil gi flere avganger og bedre driftsstabilitet. Nygård ser også tegn til at folks oppfatning av togtilbudet forbedrer seg, men innrømmer at ikke alle pendlere er fornøyde til enhver tid





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