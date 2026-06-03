Togpunktlighet over 90 prosent i mai - men gamle tog skaper fortsatt utfordringer

For første gang på lenge oppnådde togtrafikken i Norge en punktlighet på over 90 prosent i mai. Samferdselsministeren roser innsatsen, men erkjenner at gamle tog og rushtidsutfordringer fortsatt gir problemer.

For første gang på lenge oppnådde togtrafikken i Norge en punktlighet på over 90 prosent i mai. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) karakteriserer dette som svært gode nyheter for passasjerene og gir honnør til både Bane Nor og togoperatørene for innsatsen.

Regjeringens mål om 90 prosent punktlighet har vært vanskelig å nå, men mai måned viste at det er mulig. Punktligheten endte over grensen, noe som bare har skjedd unntaksvis etter pandemien, da det gikk færre tog med færre passasjerer. Nygård understreker at man bør være forsiktig med å tro at dette vil vare evig, men at det er grunn til å markere bedringen.

Direktør for punktlighet og analyse i Bane Nor, Roger Wold, forklarer at de gode tallene skyldes et målrettet fokus på flaskehalser i trafikken. Togledelsen har identifisert enkelte avganger som skaper følgeforsinkelser, og samarbeidet med ruteplanleggere og togselskaper har ført til effektive tiltak. Likevel er det fortsatt utfordringer i rushtiden, spesielt i Oslo, hvor punktligheten var på 82 prosent i mai, sammenlignet med 78 prosent for hele fjoråret.

Nygård påpeker at regjeringen har prioritert vedlikehold og utskifting av gamle deler i jernbanen, med en økning på 26 prosent i bevilgningene til drift og vedlikehold fra 2024 til 2025. De gamle togsettene, særlig type 69, skaper fortsatt problemer. Nylig ble det meldt om overfylte tog og passasjerer som besvimte. Nygård erkjenner at det er krevende å holde disse togene i god drift, men en ekstraordinær innsats har blitt gjort.

Han lover at nye tog er på vei: nye lokaltog forventes i 2027, etterfulgt av nye region- og fjerntog. Den nye ruteplanen for Østlandet i desember 2027 vil også gi betydelig flere avganger og bedre driftsstabilitet. Selv om passasjertilfredsheten måler bedring, er ikke alle togpendlere fornøyde, men utviklingen går i riktig retning





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