Tolv intense døgn: Kronprinsessens lungetransplantasjon og familienes ventetid

Kronprinsessen ble satt på venteliste for lungetransplantasjon etter en perioden med dramatisk fall i lungefunksjon. Tolv døgn seinere ble operasjonen gjennomført vellykket. I mellomtiden ventet familien, mens samtidig Marius Borg Høiby fikk dom i sin rettssak, og kongefamilien balanserte mellom offisielle plikter og privat sorg. Nyheten vakte stor oppmerksomhet og økte organdonasjonen.

Etter flere år med sykdom og en gradvis forverring av lungefibrosen, startet de tolv mest intense døgnene i kongefamilien i moderne tid da kronprinsessen ble satt på venteliste for lungetransplantasjon.

Hun hadde i lengre tid blitt observert med oksygentilførsel, og det ble offentliggjort at lungefunksjonen hadde hatt et dramatisk fall de siste månedene. Nyheten spredde seg globalt, og bilder fra 17. mai der hun med nesegrim og oksygentilførsel satt utenfor Skaugum, vakte bred oppmerksomhet. Den alvorlige helsesituasjonen traff dypt i Norge og internasjonalt. Dagen etter at ventelistebeslutningen ble kunngjort, økte antallet nye donorkort signert drastisk - 26 ganger flere enn en vanlig dag, ifølge Aleksander Sekowski fra Stiftelsen Organdonasjon.

Mens familien ventet på nytt organ, var det også spenning rundt Marius Borg Høiby, som ventet på dom i en omfattende rettssak. Kronprins Haakon tilbrakte tid med kronprinsessen og justerte sitt offisielle program, blant annet droppet han deltagelse i svensk kongepar Gullbryllup for å være ved hennes side. 12. juni var han ikke til stede på statsråd, og kongeparet representerte bare seg selv ved bryllupsfeiringen 13. juni.

Mandag 15. juni kom dommen mot Høiby: fire års fengsel for blant annet to voldtekter og mishandling. Han fulgte rettsmøtet fra Ila fengsel og anker dommen. Samme dag avlyste kronprinsen mottakelse på Slottet, og 17. juni ble den store nyheten bekreftet: Kronprinsessen hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantering ved Rikshospitalet. Tolv døgn hadde gått fra venteliste til bekreftet operasjon.

I dagene etter ble hun støttet av nærmeste, inkludert kronprinsen, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra. Selv etter at operasjonen var gjennomført, deltok kongeparet på den offisielle gullbryllupsfeiringen i Stockholm, et tegn på at pliktene fortsetter selv i familieaktenheter. Den menneskelige sårbarheten og handlingen om liv og død resonerte sterkt med folket, som viste massiv støtte - som da folk skrev hilsener til kronprinsessen under kongeparets fylkestur til Beiarn 9. juni.

Bak de offisielle smilene var dette først og fremst en familie som opplevde den samme bølgen av usikkerhet, håp, frykt og lettelse som enhver annen familie ville gjort. Kanskje det er derfor nyheten om den vellykkede operasjonen rørte så mange, fordi den berører noe universelt. Mens nasjonalsanger lød over høytaleren på Houston stadion under en VM-fotballkamp, kom flere publikum ruslende inn på Jordal Amfi, en scene som kontrasterte med de royale begivenhetene





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Kronprinsesse Mette-Marit Lungetransplantasjon Venteliste Rikshospitalet Kongefamilien

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