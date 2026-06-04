Tom Hagens familie er fornøyd med utviklingen i forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen

En tidligere straffedømt norsk mann i 50-årene ble nylig siktet i forsvinningssaken i Lørenskog. Familien ønsker velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart.

Tom Hagen s familie er fornøyd med utviklingen i forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen . En tidligere straffedømt norsk mann i 50-årene ble nylig siktet i forsvinningssaken i Lørenskog .

Mannen er blitt hemmelig etterforsket i årevis, ifølge forsvareren. Familien ønsker velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Riksadvokaten har en gang for alle fullstendig renvasket min klient og slått fast at han er uskyldig. Han har intet sterkere ønske enn at saken løses.

Familien ønsker ikke å kommentere saken noe nærmere. Det nærmer seg åtte år siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog. Saken er fremdeles uoppklart, og Hagen har aldri blitt funnet. Flere andre personer har blitt siktet i saken, men sakene mot dem henlagt underveis. Etterforskningen pågår fortsatt





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