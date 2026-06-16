Tom Holland og Zendaya er et av Hollywoods mest omtalte kjærestepar de siste årene, og nå har Tom Holland selv bekreftet at de to er gift.

Tom Holland bekrefter at han og Zendaya er gift. Paret har vært sammen i år og har møtt under innspillingen av Spider-Man -filmene. Ryktene om et bryllup har vært på spill i flere år, men nå har Tom Holland selv bekreftet at han og Zendaya er gift.

Dette skjer samtidig som de to er i gang med å promotere deres nye film, Spider-Man: Brand New Day. Det har vært spekulasjoner om et bryllup mellom Tom Holland og Zendaya i flere år, etter at de møttes under innspillingen av Spider-Man-filmene. Paret ble offentlig kjent i 2021, etter at bilder av dem som kysset i en bil ble publisert.

Tom Holland har nå bekreftet at de to er gift, og han har sagt at han er lykkelig å være sammen med Zendaya. Det er ikke klart om det er en feiring eller en hemmelig borgerlig ekteskapsseremoni som har vært avholdt





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Tom Holland Zendaya Gift Spider-Man Brand New Day

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