Tom Lund, en legendarisk fotballspiller fra Lillestrøm, har gått bort i 75 år. Han var en av de største målscorerne i Lillestrøm-historien med 154 mål på 274 kamper. Ivar Hoff, en tidligere lagkamerat, sier at for ham var Tom Lund tidenes norske fotballspiller, mens Arne Erlandsen, en annen tidligere lagkamerat, beskriver ham som en ydmyk og stor fotballspiller. Morten Stokstad, en tidligere VG-journalist og LSK-ansatt, beskriver Tom Lund som en helt unik fotballspiller med en unik reise. Ordfører i Lillestrøm, Kjartan Berland, mottok budskapet om Lunds bortgang med sorg, da han betydde mye for norsk og Lillestrømsk fotball. Tom Lunds bortgang var en trist beskjed for mange, da han var en stor personlighet og en viktig del av norsk og Lillestrømsk fotballhistorie.

Tom Lund, en av Lillestrøm SKs største profiler, er død - norsk fotball mister en stor folkeheltDen tidligere Lillestrøm-spilleren og landslagssjefen Ståle Solbakken minner om Tom Lunds betydning for klubben og norsk fotball med en smekket hyllest til en av landets mest suksessfulle spillere. Imponerende karriere, preget med sin unike spillestil, hans henrykte stil og sin tilbakeholdenhet, men hans rolle i kulminasjonen av Lillestrøm SK er av den største betydning.

Tom Lund: En norsk fotballstjerne og travsportsentusiastTom Lund var en av Norges beste spillere på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet. Etter en lang karriere som fotballspiller tok han over som trener for Lillestrøm, og ledet klubben til en rekke seire. Etter karriéren ble han også bemerket i travsporten som oppdretter for flere hester.

Fotball-Norge i sorg: – Min verden hadde aldri vært den sammeTom Lunds dødsfall preger hele det norske fotballmiljøet.

Lillestrøm-ikon Tom Lund avslutter karrieren som fotballspiller og trenerTom Lund, en legendær figur i Lillestrøm med to seriekamper og tre cupmesterskap, avslutter sin fotballkarrière med LSK og har også en suksessrik tid i travsporten.

