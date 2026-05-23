Tom Lund, en mystisk figur

I denne innledningen av en egenskapstittel er det viktig å trekke frem at Lund er en kong i norsk fotball, som har gjort utrolige prestasjoner gjennom sin lange karriere. Han er best kjent for to seriemesterskap, samt tre cupmesterskap i Lillestrøm, og 47 representasjonskamper forDet norske landslaget.

Tom Lund er kjent for tre seriemesterskap og 47 representasjonskamper for det norske landslaget. Han led av flyskrekk og brukte to sesonger på å bevise seg i Lillestrøm før han ble offer for Ajax.

Lekstrafikk, storerkentlighet og voldsomme dribl, muligens en av de aller beste driblere i norsk fotball gjennom tiderne, var hans signaturspor. Dessverre trakket flyskrekken ham resten av livet, noe han pådraga seg i 70-årene, men det hindret ikke at han fortsatte sin suksessrike karriere som trener i Romerike. Hans bedrifter og prestasjoner, og banebrytende karriere, taler sitt tydelige språk om hans betydning, prestasjoner og plass i norsk fotball





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lillestrøm Sportsklubb fullfører kamp etter supporterdødLillestrøm Sportsklubb er i sorg etter å ha mistet en av sine egne i forkant av kampen mot Kristiansund. Mange er kritiske til at kampen ble gjennomført, spesielt at andre omgang ble satt i gang. En supporter fikk hjertestans på tribunen kort tid før kampstart og ble fraktet til sykehus, hvor han senere døde. Kampen bar naturligvis preg av den alvorlige hendelsen, og Lillestrøm-supporterne mener at kampen ikke burde blitt spilt.

Read more »

– Sa noen jaget han med kniv(Åpen for alle lesere)

Read more »

Troels Lund Poulsen gir opp forsøket på å danne regjering i DanmarkVenstre-leder Troels Lund Poulsen gir opp forsøket på å danne regjering i Danmark og ber om en ny kongerunde.

Read more »

Tom Lund, en av Lillestrøm SKs største profiler, er død - norsk fotball mister en stor folkeheltDen tidligere Lillestrøm-spilleren og landslagssjefen Ståle Solbakken minner om Tom Lunds betydning for klubben og norsk fotball med en smekket hyllest til en av landets mest suksessfulle spillere. Imponerende karriere, preget med sin unike spillestil, hans henrykte stil og sin tilbakeholdenhet, men hans rolle i kulminasjonen av Lillestrøm SK er av den største betydning.

Read more »