Tommy Robinson anholdt under antiterrorlovgivning etter knivangrep og demonstrasjoner i Belfast

Den kontroversielle aktivisten Tommy Robinson ble anholdt under britisk antiterrorlovgivning. Hendelsen følger etter en rekke knivangrep i Belfast som har ført til voldelige demonstrasjoner og opptøyer. Robinson og sine støttespillere hevder anholdelsen er et angrep på ytringsfriheten, mens myndighetene benytter seg av bredt definert antiterrorlov for å hindre planlagte fiendtlige handlinger. Sosiale medier og prominente personer som Elon Musk har spilt en nøkkelrolle i spredningen av informasjon og demonstrasjonsoppfordringer.

Den britiske kontroversielle aktivisten Tommy Robinson , hvis egentlige navn er Stephen Yaxley-Lennon, ble anholdt under britisk antiterrorlovgivning. Under og etter pågripelsen har en talsperson for Robinson stormet på sosiale medier og hevdet at anholdelsen er et angrep på ytringsfriheten og undersøkende journalistikk.

Talspersonen påstår at myndighetene prøver å identifisere Robinsons kilder, som angivelig har informasjon om politikere involvert i voldtekter av britiske jenter. Støttespillere oppfordres til å donere penger for å finansiere hans advokathjelp. Sentral i begivenhetene er en rekke knivangrep som har skapt store uro i Belfast. Mandag ble en mann knivstukket til døde, og en video av overfalleren som sitter bredbeint over offeret og stikker ham gjentatte ganger, spredte seg raskt.

Dette utløste voldelige demonstrasjoner to netter på rad, der hundrevis av maskerte demonstranter satte ild til busser, biler og rekkehusbolinger. Bakgrunnen for uroen er en tidligere hendelse i desember der 18 år gamle Henry Nowak, en hvit ung mann, ble knivstukket og døde av skadene. En tirsdag lagt ut video av Nowaks pågripelse, der han lå døende på bakken i håndjern, har forsterket følelsen av et dobbeltstandarden i rettssystemet.

Mange demonstranter bruker de to knivangrepene som argument for å stanse ikke-vestlig innvandring, og Robinson har aktivt delt detaljer om planlagte demonstrasjoner over hele Storbritannia og Nord-Irland på sosiale medier, blant annet via X, where Elon Musk, med over 240 millioner følgere, delte innlegget videre. Storbritannias antiterrorlov gir politiet bred myndighet til å stoppe og arrestere personer mistenkt for å planlegge fiendtlige handlinger.

Robinson har tidligere blitt frikjent for terroranklager etter å ha nektet politiet tilgang til telefonen sin i juli 2024, noe han argumenterte med at den inneholdt konfidensielt materiale. Artikkelen er oppdatert





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