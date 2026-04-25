Tomra-aksjen under press: Analytikere kutter kursmål etter svak rapport

Tomra-aksjen falt kraftig etter en skuffende kvartalsrapport. Flere analytikere har nedjustert sine kursmål, mens andre ser potensial i aksjen på lengre sikt. Uenighet blant analytikere og stor aktivitet blant privatinvestorer preger markedet.

Tomra -aksjen har opplevd betydelig turbulens etter en svak kvartalsrapport, noe som har ført til nedjusteringer av kursmål fra flere analytikere. Både DNB Carnegie og SB1 Markets har gitt salgsanbefalinger, mens Barclays oppfordret til kjøp midt i fredagens fall, til tross for en holdanbefaling.

DNB Carnegie kutter sitt kursmål fra 110 til 85 kroner, og påpeker at den tidligere vekstbedriften ikke forventes å vise inntjeningsvekst i 2026 sammenlignet med 2025. Den årlige EPS-veksten siden 2016 har vært beskjedne 2 prosent. Analytikeren Niclas Gehin i DNB Carnegie mener konsensusestimatene for EPS fortsatt er for høye, og forventer at aksjekursen vil fortsette å være påvirket av skuffende resultater og negativ nyhetsflyt inntil estimatene justeres ned.

Selv om Tomra-kursen og multiplene er relativt lave historisk sett, mener DNB Carnegie at dette ikke reflekterer den lave EPS-veksten de siste ti årene. Fra 2028 er deres EPS-estimat på 6,8 kroner i stor grad avhengig av politiske beslutninger i Frankrike, Italia og Spania, noe de anser som usikkert og derfor krever en verdsettelsesrabatt. Til tross for den negative stemningen, er det også analytikere som ser potensial i Tomra.

ABG Sundal Collier gjentar sin kjøpsanbefaling, men kutter kursmålet fra 150 til 140 kroner. De trekker paralleller til tredje kvartal 2023, hvor en svak rapport ble fulgt av en kursoppgang da inntjeningsmomentumet kom tilbake. ABG-analytikeren håpet på mer detaljer om kundeavtaler, spesielt med tanke på konkurrenten Envipcos nylige kontrakter i Storbritannia. Tomra-ledelsen gjentok imidlertid sin kommunikasjon om at de forventer at de fleste anbud fra store detaljister vil bli signert i år, med leveranser hovedsakelig i 2027.

ABG mener at 2027 fortsatt er intakt, og at aksjen handles til under 10x justert P/E på 2027-estimater, noe som tilsier en potensiell årlig avkastning på rundt 22 prosent. De fremhever at tidslinjen for Storbritannia er intakt og at de fortsatt forventer kontraktsannonseringer. Fredagens krakk i Tomra-aksjen utløste en stor aktivitet blant privatinvestorer, ifølge Nordnets spareøkonom Else Sundfør. Analytikerne har generelt hatt for høye estimater for Tomra, og nå forventes en kraftig nedjustering.

Barclays-analytiker Pallav Mittal mente at kursfallet skyldes investorbekymringer knyttet til pantesystemet i Polen og lønnsomheten i Collection, men påpekte at de langsiktige utsiktene for Collection er uendret og at reaksjonen var overdrevet. Danske Bank venter et kraftig kursfall. Samtidig har Eika-forvalter Per Mehol Stenersen anslått en aksjeverdi på minst 240 kroner, basert på forventet installasjon av pantemaskiner.

Thomas Dowling Næss, en analytiker kjent for å gå mot konsensus, har nylig tatt en stilling internt hos en av Norges mest suksessrike investorer. Den samlede situasjonen viser et komplekst bilde med både pessimisme og forsiktig optimisme rundt Tomra-aksjen





Chat GPT etterforskes etter «norsk» masseskyting i FloridaPhoenix Ikner stilte flere spørsmål til Chat GPT før han skjøt flere mennesker på et universitet

Read more »

Chat GPT etterforskes etter «norsk» masseskyting i FloridaPhoenix Ikner stilte flere spørsmål til Chat GPT før han skjøt flere mennesker på et universitet

Read more »

Chat GPT etterforskes etter «norsk» masseskyting i FloridaPhoenix Ikner stilte flere spørsmål til Chat GPT før han skjøt flere mennesker på et universitet

Read more »

Chat GPT etterforskes etter «norsk» masseskyting i FloridaPhoenix Ikner stilte flere spørsmål til Chat GPT før han skjøt flere mennesker på et universitet

Read more »

Chat GPT etterforskes etter «norsk» masseskyting i FloridaPhoenix Ikner stilte flere spørsmål til Chat GPT før han skjøt flere mennesker på et universitet

Read more »

Chat GPT etterforskes etter «norsk» masseskyting i FloridaPhoenix Ikner stilte flere spørsmål til Chat GPT før han skjøt flere mennesker på et universitet

Read more »